Hình ảnh Ronaldo uống nước ngọt gây sốt

Mạng xã hội bùng nổ sau khi xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cầm lon nước ngọt từ tay Joao Felix và uống ngay trước khi bước ra đường hầm.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Ronaldo.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thổi bùng tranh cãi, bởi hành động này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từng gây chấn động tại Euro 2020. Khi ấy, Ronaldo từng mạnh mẽ gạt hai chai nước ngọt khỏi bàn họp báo và khuyên mọi người: "Nước lọc thôi".

Khoảnh khắc này được cho là xuất hiện trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 14/11. Trận này, cựu tiền đạo MU có pha giật chỏ đối thủ và bị đuổi khỏi sân.

Sự đối lập giữa hình ảnh năm 2021 và khoảnh khắc rò rỉ khiến cộng đồng mạng chao đảo. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, thậm chí sốc.

Siêu sao người Bồ Đào Nha từ lâu trở thành biểu tượng cho lối sống lành mạnh, tạo ra hiệu ứng truyền thông khổng lồ khiến cổ phiếu hãng đồ uống thời điểm đó tụt giảm. Giờ đây, cảnh anh cầm lon nước ngọt lại gây nên cuộc tranh luận hoàn toàn mới.

Ronaldo từng gạt 2 chai nước ngọt, khuyên mọi người dùng nước lọc.

Một số cổ động viên cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, không nên bị phóng đại. Họ nhấn mạnh ngay cả vận động viên đỉnh cao cũng có lúc phá lệ, và uống một ngụm nước ngọt không thể xoá mờ thông điệp sống khoa học mà anh theo đuổi nhiều năm.

Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng sự trái ngược này khiến hình ảnh của CR7 trở nên thiếu nhất quán, bởi sức ảnh hưởng của anh đối với giới trẻ là cực kỳ lớn.

Hiện chưa rõ đây có phải sản phẩm bị cắt ghép hay không. Dù vậy, sự việc vẫn gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đoạn clip Ronaldo uống nước ngọt sớm vượt mốc triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải trên nền tảng X.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.