Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hình ảnh Ronaldo uống nước ngọt gây sốt

  • Chủ nhật, 16/11/2025 21:11 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Mạng xã hội bùng nổ sau khi xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cầm lon nước ngọt từ tay Joao Felix và uống ngay trước khi bước ra đường hầm.

Ronaldo uong nuoc ngot anh 1

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Ronaldo.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thổi bùng tranh cãi, bởi hành động này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từng gây chấn động tại Euro 2020. Khi ấy, Ronaldo từng mạnh mẽ gạt hai chai nước ngọt khỏi bàn họp báo và khuyên mọi người: "Nước lọc thôi".

Khoảnh khắc này được cho là xuất hiện trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 14/11. Trận này, cựu tiền đạo MU có pha giật chỏ đối thủ và bị đuổi khỏi sân.

Sự đối lập giữa hình ảnh năm 2021 và khoảnh khắc rò rỉ khiến cộng đồng mạng chao đảo. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, thậm chí sốc.

Siêu sao người Bồ Đào Nha từ lâu trở thành biểu tượng cho lối sống lành mạnh, tạo ra hiệu ứng truyền thông khổng lồ khiến cổ phiếu hãng đồ uống thời điểm đó tụt giảm. Giờ đây, cảnh anh cầm lon nước ngọt lại gây nên cuộc tranh luận hoàn toàn mới.

Ronaldo uong nuoc ngot anh 2

Ronaldo từng gạt 2 chai nước ngọt, khuyên mọi người dùng nước lọc.

Một số cổ động viên cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, không nên bị phóng đại. Họ nhấn mạnh ngay cả vận động viên đỉnh cao cũng có lúc phá lệ, và uống một ngụm nước ngọt không thể xoá mờ thông điệp sống khoa học mà anh theo đuổi nhiều năm.

Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng sự trái ngược này khiến hình ảnh của CR7 trở nên thiếu nhất quán, bởi sức ảnh hưởng của anh đối với giới trẻ là cực kỳ lớn.

Hiện chưa rõ đây có phải sản phẩm bị cắt ghép hay không. Dù vậy, sự việc vẫn gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đoạn clip Ronaldo uống nước ngọt sớm vượt mốc triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải trên nền tảng X.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Bồ Đào Nha 4-1 Armenia: Siêu phẩm của Neves

Đêm 27/11, Bồ Đào Nha ghi 4 bàn trong hiệp một để tiến sát vé dự World Cup 2026.

1 giờ trước

Ronaldo lên tiếng sau tấm thẻ đỏ

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên đến các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha trước cuộc chạm trán Armenia thuộc vòng loại World Cup 2026 tối 16/11.

2 giờ trước

Ronaldo đẩy FIFA vào thế kẹt, có thể phải thay luật

Tấm thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland hôm 14/11 tưởng như chỉ là một sự cố của Cristiano Ronaldo, nhưng hệ quả của nó đang tạo ra sức ép lên FIFA.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo uống nước ngọt Cristiano Ronaldo Ronaldo nước lọc nước ngọt

    Đọc tiếp

    Da Nang loai SLNA o Cup Quoc gia hinh anh

    Đà Nẵng loại SLNA ở Cúp Quốc gia

    2 giờ trước 20:02 16/11/2025

    0

    Tối 16/11, Đà Nẵng đánh bại SLNA với tỉ số 3-2 thuộc vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

    MU chot thuong vu chuyen nhuong tiep theo hinh anh

    MU chốt thương vụ chuyển nhượng tiếp theo

    2 giờ trước 19:41 16/11/2025

    0

    MU bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ quan trọng ở tuyến giữa, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý