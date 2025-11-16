Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo lên tiếng sau tấm thẻ đỏ

  • Chủ nhật, 16/11/2025 20:02 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên đến các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha trước cuộc chạm trán Armenia thuộc vòng loại World Cup 2026 tối 16/11.

Ronaldo động viên đồng đội trước trận đấu quan trọng.

Sau thất bại 0-2 trước Ireland hồi giữa tuần, "Selecao" vẫn dẫn đầu bảng F nhưng vị trí đang bị đe dọa. Thất bại tại Aviva Stadium khiến Bồ Đào Nha phải thắng trong lượt trận cuối để chắc suất trực tiếp đến Mỹ vào mùa hè năm sau.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo không thể góp mặt do bị truất quyền thi đấu ở phút 60 sau pha thúc cùi chỏ vào người Dara O’Shea. Đây là lần đầu tiên chân sút 40 tuổi bị đuổi trong màu áo tuyển quốc gia.

Trên Instagram, Ronaldo chia sẻ: "Cố lên các đồng đội. Cùng nhau hôm nay và mãi mãi. Vì Bồ Đào Nha và lá cờ của chúng ta". Lời cổ vũ ngắn gọn nhưng gửi gắm niềm tin và khích lệ các đồng đội dù anh phải theo dõi trận đấu từ nhà.

Ronaldo được cho phép rời tuyển Bồ Đào Nha và không ở lại cổ vũ đồng đội trong trận đấu quan trọng với Armenia tại Porto. Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé dự World Cup 2026 của "Selecao châu Âu".

Theo luật, thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026 đồng nghĩa với việc CR7 chắc chắn bị treo giò ít nhất 1 trận. Tuy nhiên, khả năng anh phải nhận án phạt nặng hơn (lên đến 2-3 trận) vẫn có thể xảy ra.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ronaldo đẩy FIFA vào thế kẹt, có thể phải thay luật

Tấm thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland hôm 14/11 tưởng như chỉ là một sự cố của Cristiano Ronaldo, nhưng hệ quả của nó đang tạo ra sức ép lên FIFA.

12 giờ trước

Ronaldo nhận sai

Tiền vệ Bruno Fernandes tiết lộ Cristiano Ronaldo thừa nhận mắc sai lầm sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tại vòng loại World Cup 2026.

13 giờ trước

Bồ Đào Nha 'giải cứu' Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị hành động sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo ở trận thua 0-2 trước CH Ireland hôm 14/11.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

