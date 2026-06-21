Hiểm họa từ món chân gà

Từ nguy cơ ngộ độc thực phẩm đến khả năng tổn thương đường tiêu hóa, gan và thận, chân gà ôi thiu hoặc bị tẩy trắng bằng hóa chất có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe.

Công an TP Hà Nội phát hiện lượng lớn chân gà chuẩn bị tuồn ra thị trường đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: CAHN.

Mối lo về an toàn thực phẩm từ chân gà đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án liên quan đến hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh bị cáo buộc đưa ra thị trường trái quy định. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn chân gà đã hết hạn, có dấu hiệu mốc và bốc mùi trong các kho lạnh liên quan.

Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về những rủi ro sức khỏe có thể gặp phải nếu vô tình ăn phải chân gà hư hỏng. Đây không chỉ là vấn đề chất lượng món ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và nhiều biến chứng sức khỏe đáng lo ngại.

Ăn chân gà hỏng có nguy cơ nhiễm khuẩn nguy hiểm

Theo Baidu Health, khi chân gà bị ôi thiu, các loại vi khuẩn gây bệnh có thể sinh sôi nhanh chóng. Trong đó phổ biến nhất là Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli) và Clostridium perfringens.

Các tác nhân này thường liên quan đến những vụ ngộ độc thực phẩm trên toàn thế giới. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây viêm đường tiêu hóa với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và sốt.

Trong quá trình hư hỏng của thịt, các amin sinh học như histamine có thể được tạo ra. Ăn thịt gà hư hỏng gây ra các phản ứng dị ứng như ngứa da, đỏ và sưng tấy, và khó thở. Nếu chân gà hư hỏng bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum, độc tố của nó có thể gây tê liệt thần kinh và thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Chân gà thối cũng chứa lượng lớn các chất chuyển hóa vi sinh vật (như cadaverine và putrescine), có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và gây ra các phản ứng viêm cấp tính như buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng có thể nghiêm trọng hơn ở người già, trẻ em hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu.

Các chất độc trong thực phẩm hư hỏng (như aflatoxin và nitrit) cần được gan và thận chuyển hóa. Việc tiêu thụ lâu dài hoặc quá mức làm tăng gánh nặng cho gan và thận, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây rối loạn chức năng các cơ quan này.

Đáng lo hơn, nhiều công ty, cơ sở sản xuất còn sử dụng trái phép hydrogen peroxide công nghiệp (thường được gọi là "hydrogen peroxide") để tẩy trắng chân gà. Chất này có thể che giấu những dấu hiệu hư hỏng, khiến chân gà từ gia cầm chết bệnh hoặc sản phẩm đã quá hạn sử dụng trở nên trắng sạch và bắt mắt hơn chỉ trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, hydrogen peroxide có tính oxy hóa mạnh. Trong quá trình phân hủy, chất này tạo ra lượng lớn các gốc oxy hoạt tính, chẳng hạn gốc tự do và oxy nguyên tử, phá hủy cấu trúc không gian của protein, khiến protein mất đi hoạt tính sinh học vốn có và bị biến tính.

Đặc biệt, nếu tồn dư trên thực phẩm, các chất này có thể gây kích ứng hoặc bỏng hóa học đối với niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày sau khi ăn phải.

Chân gà bị hư hỏng, từ gia cầm chết bệnh hoặc đã quá hạn sử dụng có thể được tẩy trắng để trở nên trắng sạch và bắt mắt hơn chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Baidu.

Nấu chín không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ

Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu lại thật kỹ là có thể sử dụng thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo điều này không hoàn toàn chính xác.

Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn sống, nhưng trong quá trình phân hủy, một số vi sinh vật tạo ra độc tố. Một số loại độc tố này có khả năng chịu nhiệt tương đối tốt, nghĩa là vẫn tồn tại ngay cả khi thực phẩm đã được nấu chín.

Do đó, nếu chân gà đã xuất hiện dấu hiệu ôi thiu rõ rệt, việc chế biến lại không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nguy cơ ngộ độc vẫn tồn tại và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên cố tận dụng thực phẩm đã hỏng nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

Nhận biết chân gà đã biến chất

Theo The Paper, việc nhận biết sớm các dấu hiệu hư hỏng có thể giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Thông thường, chân gà đã biến chất sẽ có những biểu hiện như:

Xuất hiện mùi hôi, mùi chua hoặc mùi lạ bất thường;

Bề mặt nhớt, dính và không còn độ khô tự nhiên;

Màu sắc chuyển sang xám, xanh hoặc xuất hiện các đốm lạ;

Kết cấu mềm nhũn hơn bình thường;

Đã được bảo quản quá lâu hoặc để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ.

Nếu chân gà trắng bất thường, trắng bóng hoặc trắng sáng quá mức, rất có thể đã được xử lý bằng hydrogen peroxide tẩy trắng. Nếu sản phẩm có mùi hắc, cay nồng hoặc khó chịu, đó có thể là dấu hiệu đã được xử lý bằng hóa chất.

Đối với các sản phẩm đóng gói sẵn, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý hạn sử dụng, tình trạng bao bì và điều kiện bảo quản. Bao bì phồng lên bất thường hoặc có dấu hiệu rò rỉ cũng có thể là tín hiệu cho thấy thực phẩm không còn bảo đảm chất lượng.

Chân gà là nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn đường phố hấp dẫn. Ảnh: Pexels.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau khi ăn chân gà, người bệnh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Trong những trường hợp nhẹ, việc nghỉ ngơi và bổ sung nước có thể giúp cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như tiêu chảy kéo dài, nôn nhiều, sốt cao, mất nước hoặc có máu trong phân, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, chân gà và các sản phẩm gia cầm nên được bảo quản lạnh đúng quy định, chế biến ngay sau khi mua hoặc cấp đông nếu chưa sử dụng. Quan trọng hơn cả, khi thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng, người tiêu dùng nên mạnh dạn loại bỏ thay vì tiếc rẻ, bởi cái giá phải trả cho sức khỏe có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị của món ăn.