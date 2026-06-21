Bé trai ở TP.HCM bị ôtô cán qua người hồi sinh kỳ diệu

Bị ô tô cán qua người khi đi xe máy cùng gia đình, bé trai 11 tuổi rơi vào tình trạng đa chấn thương, ngưng tim sau phẫu thuật nhưng đã được cứu sống sau nhiều giờ nỗ lực hồi sức.

Ê-kíp hai bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), chiều 14/6, bệnh nhi gặp tai nạn khi đang di chuyển bằng xe máy cùng mẹ và em gái. Sau va chạm, em không may bị ôtô cán qua người.

Bệnh nhi được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nặng ở vùng ngực và bụng. Nhận định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ lập tức đưa bệnh nhi vào phòng mổ.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi diễn biến theo chiều hướng xấu. Em bị ngưng tim và phải trải qua 15 phút hồi sức tim phổi liên tục mới tái lập được tuần hoàn.

Trước tiên lượng nặng nề, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẩn cấp liên hệ hội chẩn từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 1 để tìm giải pháp cứu chữa.

Trong hơn 10 giờ duy trì kết nối liên tục, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi sát từng diễn biến lâm sàng của bệnh nhi, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho ê-kíp điều trị tại Vũng Tàu.

Nội dung hội chẩn tập trung vào các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu hóa thông số máy thở cũng như xử trí các biến chứng nguy hiểm phát sinh trong quá trình điều trị.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi dần cải thiện. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất, em đủ điều kiện an toàn để chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào sáng 15/6.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu và điều trị.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, truyền máu, dùng kháng sinh đường tĩnh mạch, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và tiếp tục hồi sức chuyên sâu tại khoa Hồi sức ngoại.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Em được cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo các bác sĩ, chức năng hô hấp và tuần hoàn của bệnh nhi đang phục hồi thuận lợi. Nếu tiếp tục tiến triển tốt, em có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Đánh giá về ca bệnh, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng đây không chỉ là thành công của một trường hợp cấp cứu nguy kịch mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mạng lưới hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trong toàn hệ thống y tế.

Theo bác sĩ Thượng, kết quả này là thành quả của quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và nâng cao năng lực cấp cứu tại các bệnh viện tuyến cơ sở mà ngành y tế đang kiên trì triển khai trong thời gian qua.

Phía sau mỗi quyết định chuyên môn, mỗi cuộc hội chẩn, mỗi giờ phút căng thẳng trong phòng cấp cứu hay phòng mổ là một khát vọng rất giản dị nhưng thiêng liêng của người thầy thuốc, giữ lại được sự sống cho người bệnh.