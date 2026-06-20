Loại thịt bình dân giúp bổ máu dưỡng tim cực tốt, ra chợ là thấy

Thịt vịt là món ăn rất quen thuộc và được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, béo ngậy đặc trưng.

Tác dụng của thịt vịt đầu tiên phải kể đến là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh dồi dào.

Không chỉ dừng lại ở góc độ ẩm thực, thịt vịt còn được ví như một "vị thuốc bổ" đại tài trong y học cổ truyền và là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe.

Cung cấp protein chất lượng cao, nuôi dưỡng cơ bắp

Tác dụng của thịt vịt đầu tiên phải kể đến là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh dồi dào. Protein trong thịt vịt chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Việc bổ sung thịt vịt vào chế độ ăn uống giúp hỗ trợ quá trình phát triển và phục hồi cơ bắp, tăng cường các khối cơ chắc khỏe, đồng thời duy trì năng lượng hoạt động bền bỉ cho cơ thể suốt cả ngày dài.

Bổ máu, ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt

Hàm lượng sắt trong thịt vịt cao hơn hẳn so với thịt gà hay thịt lợn. Sắt là thành phần cốt lõi để cơ thể tái tạo hemoglobin (tế bào hồng cầu), giúp vận chuyển oxy đi nuôi các cơ quan.

Người có thể trạng suy nhược, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc người mới ốm dậy ăn thịt vịt sẽ giúp da dẻ hồng hào, giảm chóng mặt, mệt mỏi hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu

Nhiều người thường lo ngại thịt vịt có béo không và có ảnh hưởng đến tim mạch không? Thực tế, lượng chất béo trong thịt vịt tập trung chủ yếu ở phần da. Nếu bạn loại bỏ da khi ăn, thịt vịt là nguồn cung cấp axit oleic (chất béo không bão hòa đơn) cực tốt.

Chất béo lành mạnh này có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu, từ đó bảo vệ mạch máu khỏi xơ vữa và giảm nguy cơ đột quỵ.

Củng cố hệ miễn dịch tự nhiên

Trong thịt vịt chứa một lượng lớn Kẽm và Selen - hai khoáng chất đóng vai trò sống còn đối với hệ thống miễn dịch của con người. Selen hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn chặn tổn thương tế bào và giảm viêm nhiễm.

Trong khi đó, kẽm kích thích sự phát triển của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể xây dựng một "hàng rào" phòng ngự vững chắc trước sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn gây bệnh từ môi trường.

Hỗ trợ tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh

Tuyến giáp chịu trách nhiệm điều hòa quá trình trao đổi chất và sản sinh hormone cho toàn bộ cơ thể. Để hoạt động trơn tru, cơ quan này cần một lượng lớn Selen. Chỉ cần một khẩu phần ăn chứa 100g thịt vịt đã có thể đáp ứng hơn 50% nhu cầu Selen hàng ngày của cơ thể.

Duy trì ăn thịt vịt với lượng hợp lý là cách đơn giản để bạn bảo vệ chức năng tuyến giáp và phòng ngừa các bệnh lý liên quan.

Tốt cho hệ thần kinh và giảm căng thẳng

Hàm lượng các vitamin nhóm B, đặc biệt là Vitamin B3 (Niacin) và Vitamin B12 trong thịt vịt có tác dụng tích cực đối với não bộ. Nhóm vitamin này tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường sự tập trung.

Đồng thời, chúng còn hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp giảm mệt mỏi, stress và lo âu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Không chỉ có thịt, nước ninh xương vịt hay các món ăn từ vịt cũng rất giàu phốt pho và canxi. Các khoáng chất này kết hợp cùng lượng protein chất lượng cao giúp củng cố mật độ xương, nuôi dưỡng các mô sụn khớp và răng chắc khỏe. Ăn thịt vịt đều đặn giúp người trưởng thành giảm thiểu nguy cơ loãng xương và giữ cho hệ vận động luôn dẻo dai.