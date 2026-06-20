Vì sao gội đầu ngoài tiệm thường lâu bết hơn?

Không phải dầu gội đắt tiền, cách làm sạch da đầu và chăm sóc tóc sau khi gội mới là lý do giúp tóc ở salon lâu bết và thơm hơn.

Không ít người nhận thấy mái tóc sau khi gội ở salon thường giữ được cảm giác sạch sẽ, bồng bềnh và thơm tho trong nhiều ngày. Trong khi đó, khi tự gội ở nhà, tóc có thể nhanh xẹp, dễ bết dầu và mất mùi hương chỉ sau vài giờ. Sự khác biệt này chủ yếu liên quan đến cách làm sạch da đầu và quy trình chăm sóc tóc sau khi gội.

Quy trình chăm sóc tóc bài bản khiến việc gội đầu ở salon mang đến cảm giác thơm và sạch lâu hơn. Ảnh: Freepik.

Làm sạch đúng cách

Theo Sohu, nguyên nhân khiến tóc nhanh bết chủ yếu là dầu nhờn tích tụ trên da đầu. Tuy nhiên, khi gội đầu, nhiều người lại tập trung làm sạch phần thân tóc mà bỏ qua da đầu và chân tóc - nơi chứa nhiều dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết nhất.

Trong khi đó, tại salon, thợ gội thường dành nhiều thời gian để massage và làm sạch sâu da đầu bằng đầu ngón tay, thậm chí kết hợp các sản phẩm tẩy tế bào chết chuyên dụng. Những thao tác này giúp loại bỏ dầu nhờn, cặn bẩn và tế bào chết quanh nang tóc hiệu quả hơn, từ đó giữ cho da đầu thông thoáng, mái tóc lâu bết hơn sau khi gội.

Xã tóc kỹ lưỡng

Một bước thường bị xem nhẹ khi gội đầu tại nhà là xả tóc. Nhiều người có xu hướng kết thúc quá sớm sau khi tóc hết bọt, trong khi dầu gội, dầu xả và các chất tạo màng vẫn có thể còn bám lại trên da đầu hoặc chân tóc.

Khi các cặn sản phẩm không được loại bỏ hoàn toàn, chúng có thể kết hợp với dầu nhờn và bụi bẩn, khiến chân tóc nhanh nặng, tóc dễ bết dính và mất độ phồng. Trong khi đó, tại salon, bước xả thường được thực hiện lâu hơn và kỹ hơn, đặc biệt ở những vị trí dễ sót cặn như đường chân tóc, sau tai và vùng gáy.

Nhiều bước sản phẩm

Một yếu tố khác ít được chú ý là tóc tại salon thường được chăm sóc bằng nhiều sản phẩm liên tiếp, theo Tạp chí Stylist UK. Sau bước gội đầu, tóc có thể tiếp tục được sử dụng dầu xả, mặt nạ tóc, tinh dầu dưỡng. Mỗi sản phẩm đều chứa các lớp hương thơm riêng, giúp kéo dài khả năng lưu hương trên tóc.

Các chuyên gia gọi đây là "layering fragrance" - kỹ thuật xếp tầng mùi hương. Thay vì phụ thuộc vào một loại dầu gội duy nhất, nhiều lớp sản phẩm được sử dụng nối tiếp giúp mùi hương tồn tại lâu hơn. Đây là một trong những lý do khiến tóc sau khi ra salon thường thơm dai hơn so với tóc được gội đơn giản tại nhà.

Nhiệt độ nước phù hợp

Nhiệt độ nước là yếu tố ít được chú ý nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng da đầu sau khi gội. Nhiều salon duy trì nhiệt độ nước khoảng 38 độ C, giúp hòa tan dầu nhờn hiệu quả mà không gây kích thích da đầu.

Trong khi đó, nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên, khiến da đầu bị khô và buộc tuyến bã nhờn phải tăng tiết dầu để bù đắp. Kết quả là tóc có thể nhanh bết trở lại chỉ sau thời gian ngắn. Ngược lại, nước quá lạnh lại khó làm sạch hoàn toàn dầu nhờn và bụi bẩn tích tụ trên da đầu.

Tóc được làm khô hoàn toàn

Môi trường ẩm kéo dài có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển trên da đầu. Tại salon, tóc thường được sấy khô hoàn toàn trước khi khách ra về. Điều này không chỉ giúp tóc bồng bềnh hơn mà còn hạn chế tình trạng da đầu ẩm ướt kéo dài. Ngược lại, việc để tóc khô tự nhiên trong nhiều giờ hoặc đi ngủ khi tóc còn ẩm có thể khiến da đầu dễ sinh mùi hơn và tạo cảm giác bết nhanh hơn.

Có thể làm tóc thơm lâu như ở salon không?

Theo tờ Thairath, một trong những bí quyết giúp tóc sạch lâu như ở salon là gội đầu hai lần. Lần gội đầu tiên giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên bề mặt, trong khi lần thứ hai làm sạch sâu hơn. Trong suốt quá trình này, da đầu nên được massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay thay vì dùng móng tay cào mạnh để tránh kích ứng và hạn chế tiết dầu.

Sau khi làm sạch, dầu xả chỉ nên được thoa từ thân tóc đến ngọn tóc để tránh tình trạng tóc nhanh bết. Bước cuối cùng là xả tóc bằng nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phòng, giúp lớp biểu bì tóc khép lại, từ đó giảm xơ rối và tăng độ bóng mượt.