Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hãng bay của Sun Group muốn mua 100 máy bay, doanh thu 2 tỷ USD/năm

  • Thứ tư, 15/10/2025 17:36 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu đến năm 2030 sở hữu đội bay gồm 60 máy bay thân hẹp và 40 máy bay thân rộng, cùng doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm.

Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu hoàn vốn sau 2 năm hoạt động. Ảnh: SPA.

Theo Bloomberg, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mới của Tập đoàn Sun Group - đặt kế hoạch mua tổng cộng 100 máy bay Airbus và Boeing trong vòng 5 năm tới.

Hãng dự kiến đến năm 2030 sẽ có đội bay gồm 60 máy bay thân hẹp Airbus và 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 và 787-10. Sun PhuQuoc đã nhận những chiếc Airbus A321 đầu tiên và ký thỏa thuận vay vốn với Vietcombank để mua thêm máy bay.

Tuy nhiên, Bloomberg đánh giá nguồn cung máy bay toàn cầu đang bị chậm do tồn đọng đơn hàng tại Boeing và Airbus. Điều đó có thể là thách thức lớn với kế hoạch này.

CEO Nguyễn Mạnh Quân cho biết hãng đặt mục tiêu phục vụ ít nhất 20 triệu hành khách và đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Hãng sẽ tận dụng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group để cung cấp các sản phẩm du lịch trọn gói, đón làn sóng du khách quốc tế ngày càng tăng.

Dù vậy, trên thực tế, Sun PhuQuoc Airways sẽ phải cạnh tranh trong thị trường hàng không nội địa đầy khốc liệt, vốn đang bị chi phối bởi Vietnam Airlines và Vietjet.

Theo chuyên gia Brendan Sobie của Sobie Aviation, việc chen chân vào sân chơi này không hề dễ dàng khi Bamboo Airways vẫn đang thu hẹp quy mô sau giai đoạn khó khăn, còn Vietravel Airlines còn ở quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, Sun PhuQuoc Airways tin rằng thị trường hàng không Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển. "Với dân số hơn 100 triệu người và nhu cầu đi lại tăng nhanh, vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng", ông Quân nhận định.

Theo ông Quân, Sun Group xem hãng hàng không này là "mảnh ghép cuối cùng" trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản của tập đoàn. Hãng kỳ vọng đạt điểm hòa vốn sau hai năm hoạt động.

Giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc sẽ khai thác các đường bay nội địa kết nối Phú Quốc với Hà Nội, TP.HCM và một số thành phố lớn. Năm 2026, hãng dự kiến mở rộng sang Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc); hướng đến các đường bay châu Âu và Trung Đông vào 2027, và xa hơn là Mỹ.

Việc ra mắt Sun PhuQuoc Airways diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam bùng nổ. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Mục tiêu cả năm là 25 triệu lượt - mức cao kỷ lục.

Dù vậy, Brendan Sobie cảnh báo: "Rất khó để tìm ra một phân khúc có lãi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hạn chế về slot sân bay".

Hôm nay, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức mở bán vé cho các chuyến bay cất cánh từ tháng 11. Giai đoạn đầu, hãng có mức giá nhiều chặng rẻ hơn Vietnam Airlines và cả Vietjet dù cung cấp đầy đủ các dịch vụ như hành lý ký gửi, suất ăn...

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết trong 1 giờ đầu mở bán, trang web của hãng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt truy cập. Nhiều chuyến bay nhanh chóng được bán hết hoặc chỉ còn rất ít vé.

Vị đại diện cho biết hiện hãng đang bán vé với mức giá ưu đãi để kích cầu trong thời gian đầu. Giá vé sau đó sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của thị trường.

Sun PhuQuoc Airways lần đầu bán vé, rẻ hơn Vietjet, Vietnam Airlines

Giới thiệu là hãng hàng không full service, Sun PhuQuoc Airways hiện có mức giá cạnh tranh hơn so với các hãng hàng không trong nước.

17 giờ trước

Sun PhuQuoc Airways hoàn tất thủ tục cho chuyến bay đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp đồng thời Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO).

16:46 25/9/2025

Rõ thời điểm bán vé chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Air

Hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức bán vé từ ngày 15/10 và có chuyến bay thương mại đầu tiên sau đó nửa tháng.

14:10 23/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

hàng không hãng bay tàu bay Vietjet Air Bamboo Airways Sun PhuQuoc Airways SPA Sun Group

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bo Tai chinh noi gi ve de xuat ap dung 'mot gia dien'? hinh anh

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất áp dụng 'một giá điện'?

6 giờ trước 21:49 15/10/2025

0

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc bỏ thuế GTGT với giá điện và áp dụng cơ chế “một giá điện” để bảo đảm công bằng giữa các nhóm người sử dụng, Bộ Tài chính chỉ ra một số điểm chưa phù hợp. 

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý