Hãng bay của Sun Group muốn mua 100 máy bay, doanh thu 2 tỷ USD/năm

Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu đến năm 2030 sở hữu đội bay gồm 60 máy bay thân hẹp và 40 máy bay thân rộng, cùng doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm.

Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu hoàn vốn sau 2 năm hoạt động. Ảnh: SPA.

Theo Bloomberg, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mới của Tập đoàn Sun Group - đặt kế hoạch mua tổng cộng 100 máy bay Airbus và Boeing trong vòng 5 năm tới.

Hãng dự kiến đến năm 2030 sẽ có đội bay gồm 60 máy bay thân hẹp Airbus và 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 và 787-10. Sun PhuQuoc đã nhận những chiếc Airbus A321 đầu tiên và ký thỏa thuận vay vốn với Vietcombank để mua thêm máy bay.

Tuy nhiên, Bloomberg đánh giá nguồn cung máy bay toàn cầu đang bị chậm do tồn đọng đơn hàng tại Boeing và Airbus. Điều đó có thể là thách thức lớn với kế hoạch này.

CEO Nguyễn Mạnh Quân cho biết hãng đặt mục tiêu phục vụ ít nhất 20 triệu hành khách và đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Hãng sẽ tận dụng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group để cung cấp các sản phẩm du lịch trọn gói, đón làn sóng du khách quốc tế ngày càng tăng.

Dù vậy, trên thực tế, Sun PhuQuoc Airways sẽ phải cạnh tranh trong thị trường hàng không nội địa đầy khốc liệt, vốn đang bị chi phối bởi Vietnam Airlines và Vietjet.

Theo chuyên gia Brendan Sobie của Sobie Aviation, việc chen chân vào sân chơi này không hề dễ dàng khi Bamboo Airways vẫn đang thu hẹp quy mô sau giai đoạn khó khăn, còn Vietravel Airlines còn ở quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, Sun PhuQuoc Airways tin rằng thị trường hàng không Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển. "Với dân số hơn 100 triệu người và nhu cầu đi lại tăng nhanh, vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng", ông Quân nhận định.

Theo ông Quân, Sun Group xem hãng hàng không này là "mảnh ghép cuối cùng" trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản của tập đoàn. Hãng kỳ vọng đạt điểm hòa vốn sau hai năm hoạt động.

Giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc sẽ khai thác các đường bay nội địa kết nối Phú Quốc với Hà Nội, TP.HCM và một số thành phố lớn. Năm 2026, hãng dự kiến mở rộng sang Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc); hướng đến các đường bay châu Âu và Trung Đông vào 2027, và xa hơn là Mỹ.

Việc ra mắt Sun PhuQuoc Airways diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam bùng nổ. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Mục tiêu cả năm là 25 triệu lượt - mức cao kỷ lục.

Dù vậy, Brendan Sobie cảnh báo: "Rất khó để tìm ra một phân khúc có lãi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hạn chế về slot sân bay".

Hôm nay, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức mở bán vé cho các chuyến bay cất cánh từ tháng 11. Giai đoạn đầu, hãng có mức giá nhiều chặng rẻ hơn Vietnam Airlines và cả Vietjet dù cung cấp đầy đủ các dịch vụ như hành lý ký gửi, suất ăn...

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết trong 1 giờ đầu mở bán, trang web của hãng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt truy cập. Nhiều chuyến bay nhanh chóng được bán hết hoặc chỉ còn rất ít vé.

Vị đại diện cho biết hiện hãng đang bán vé với mức giá ưu đãi để kích cầu trong thời gian đầu. Giá vé sau đó sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của thị trường.