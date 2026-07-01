Haaland không cắt tóc vì nghe theo Ibrahimovic

Erling Haaland tiết lộ Zlatan Ibrahimovic từng khuyên anh không nên cắt tóc vì tin rằng chính mái tóc đuôi ngựa sẽ mang lại sức mạnh và thành công.

Mái tóc buộc đuôi ngựa dần trở thành thương hiệu của Haaland. Ảnh: Reuters.

Mái tóc buộc đuôi ngựa từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với Erling Haaland. Trước thềm cuộc đối đầu giữa Na Uy và Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City bất ngờ tiết lộ người có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định giữ kiểu tóc này chính là Zlatan Ibrahimovic.

Trong chương trình After Hours with James Corden, Haaland kể rằng anh từng nhận được một lời khuyên đặc biệt từ huyền thoại bóng đá Thụy Điển khi mới bắt đầu sự nghiệp. "Zlatan nói với tôi: 'Đừng bao giờ cắt tóc, vì sức mạnh nằm ở đó'. Tôi còn biết làm gì nữa? Tất nhiên phải nghe anh ấy", chân sút 25 tuổi hài hước chia sẻ.

Câu chuyện không dừng ở đó. Sau khi Na Uy giành quyền chạm trán Brazil ở vòng knock-out, Ibrahimovic xác nhận lời kể của Haaland hoàn toàn có thật. Cựu tiền đạo AC Milan và PSG cho biết ông từng thực sự tin mái tóc đuôi ngựa mang lại may mắn trong thời còn thi đấu.

"Tôi nhớ khi Haaland bắt đầu nổi lên. Chúng tôi có chung một người đại diện. Ông ấy nói nhìn thấy hình ảnh của tôi trong cậu ấy. Khi đó tôi bảo hãy giữ mái tóc ấy, vì nó sẽ đưa cậu đến nơi mình muốn", Ibrahimovic chia sẻ trên sóng Fox Sports, nơi anh đang bình luận World Cup 2026.

Từ lời khuyên mang màu sắc mê tín của đàn anh, mái tóc đuôi ngựa dần trở thành thương hiệu của Haaland. Tiền đạo người Na Uy cũng đang có một kỳ World Cup thăng hoa khi liên tục ghi dấu ấn trên hàng công và là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Bắc Âu.

Ngày 6/7, Haaland sẽ tiếp tục xuất hiện với mái tóc quen thuộc trong màn so tài cùng Brazil ở vòng 1/8. Nếu tiếp tục nổ súng và giúp Na Uy tạo bất ngờ trước đại diện Nam Mỹ, lời nhắn nhủ của Ibrahimovic có lẽ sẽ càng được người hâm mộ nhắc đến nhiều hơn.

Highlights Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.