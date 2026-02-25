Grab muốn lãi gấp 3 vào năm 2028

Sau khi ghi nhận năm tài chính đầu tiên có lãi, Grab đặt mục tiêu đẩy nhanh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 3 năm tới, đồng thời tiếp tục đầu tư vào công nghệ.

Grab mới đây đã công bố kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 3 năm tiếp theo. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong kế hoạch 3 năm cho đến năm 2028 công bố mới đây, tập đoàn gọi xe và giao đồ ăn Grab cho biết dự kiến tăng doanh thu thêm 70% so với năm tài chính gần nhất, đồng thời nâng gấp 3 EBITDA điều chỉnh lên 1,5 tỷ USD , theo Nikkei Asia.

Ông Peter Oey, Giám đốc Tài chính của Grab nhận định doanh nghiệp đang bước vào "điểm uốn", thời điểm công ty có thể đồng thời cải thiện cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Hiện Grab hoạt động tại 8 quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Campuchia và Myanmar.

Theo số liệu của doanh nghiệp này, khoảng 1/5 dân số trong khu vực, tương đương trên tổng số 700 triệu người, sử dụng dịch vụ của hãng ít nhất một lần mỗi năm. Dữ liệu từ Momentum Works còn cho thấy thị phần giao đồ ăn của Grab tại Đông Nam Á đạt 55% trong năm 2025, tức tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm trước và vượt đối thủ GoTo tại một số thị trường trọng điểm như Indonesia.

Dù vậy, quá trình đạt được lợi nhuận của Grab diễn ra không hề dễ dàng. Kể từ khi thành lập năm 2012 và niêm yết tại Mỹ năm 2021, công ty liên tục chịu áp lực về hiệu quả tài chính.

Khi nhóm cổ phiếu tăng trưởng tại Mỹ giảm mạnh trong năm 2022, nhà đầu tư bắt đầu chuyển trọng tâm từ tăng trưởng doanh thu sang yêu cầu lợi nhuận. Cũng trong năm đó, Grab triển khai chiến lược tái cấu trúc chi phí, bao gồm cắt giảm chi tiêu khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, giảm khoảng 1.000 nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó tự động hóa hơn 90% hoạt động điều phối xe.

Những điều chỉnh này mang lại kết quả tích cực khi EBITDA điều chỉnh chuyển sang dương trong năm 2024, tổng giá trị giao dịch phục hồi sau giai đoạn suy giảm và đến năm 2025, Grab ghi nhận lợi nhuận ròng cả năm đầu tiên.

Tổng giá trị hàng hóa (GMV) của Grab giai đoạn 2021-2025. Biểu đồ: Nikkei Asia.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục củng cố hoạt động cốt lõi. Grab đã mở rộng quy mô hoạt động tại 400 thành phố của khu vực trong vòng 4 năm qua, song vẫn còn nhiều địa bàn chưa được khai thác. Công ty đồng thời tập trung nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện hữu và thúc đẩy bán chéo giữa các mảng gọi xe, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính.

Song song đó, Grab ưu tiên đầu tư vào các công ty công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái. Năm 2025, hãng rót vốn vào các doanh nghiệp xe tự hành của Trung Quốc như WeRide và Momenta, công ty công nghệ điều khiển từ xa Vay Technology của Đức, và gần đây là công ty fintech Stash Financial tại Mỹ.

Theo CEO Anthony Tan, vị thế tại Đông Nam Á giúp Grab có thể tiếp cận công nghệ từ cả phương Tây lẫn Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, qua đó điều chỉnh phù hợp với hạ tầng khu vực.

Trước những đồn đoán kéo dài về khả năng sáp nhập với GoTo, ông Peter Oey nhấn mạnh các mục tiêu 3 năm hiện nay dựa trên "tăng trưởng hữu cơ" thay vì phụ thuộc vào hoạt động mua bán và sáp nhập. Dù vậy, nếu có thương vụ hợp nhất trong tương lai, quy mô hoạt động của công ty có thể tiếp tục được mở rộng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Grab đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn dao động quanh mức 4- 5 USD , tương đương khoảng 1/3 so với thời điểm ngay sau khi niêm yết. Theo nhà phân tích Sachin Mittal của DBS Bank Singapore, kế hoạch hiện tại vẫn còn dư địa tăng trưởng, đặc biệt khi Grab từng có tiền lệ đạt kết quả vượt cam kết trước đó.