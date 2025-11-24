GoTo thay CEO giữa đồn đoán sáp nhập với Grab

Động thái này được kỳ vọng mở lại cánh cửa sáp nhập với Grab để trở thành bá chủ “sân chơi” gọi xe và giao đồ ăn tại Đông Nam Á.

Hai tập đoàn khổng lồ của Indonesia đứng trước khả năng sáp nhập. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo Nikkei Asia, HĐQT Tập đoàn GoTo (Indonesia) vừa thông báo đề cử COO Hans Patuwo vào vị trí CEO thay ông Patrick Walujo. Quyết định này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 17/12.

Trong thông báo chính thức, "ông lớn" gọi xe và giao hàng nhấn mạnh mục tiêu ổn định chiến lược và nâng chất vận hành, còn ông Walujo đánh giá người kế nhiệm nắm vững vận hành thực địa lẫn kiến trúc tổ chức.

Không chỉ thay ghế CEO, công ty Indonesia này cũng công bố kế hoạch tái cấu trúc nhiều vị trí lãnh đạo cho năm 2026 với kỳ vọng sẽ giúp công ty vượt qua sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế số.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên những suy đoán mạnh mẽ về một thương vụ sáp nhập "bom tấn" với đối thủ từ Singapore là Grab, một thỏa thuận có khả năng tái định hình hoàn toàn thị trường kỹ thuật số Đông Nam Á.

Ông Walujo, đồng sáng lập Northstar Group, nhậm chức CEO GoTo vào tháng 6/2023 với nhiệm vụ cải thiện khả năng sinh lời. Thực tế, ông đã giúp vực dậy lợi nhuận của công ty, tuy nhiên giá trị vốn hóa cũng đã mất hơn 40% dưới sự thời ông.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, ông bị một số cổ đông, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank (cũng là cổ đông của Grab), coi là người phản đối việc sáp nhập với Grab.

Các cổ đông của GoTo, bao gồm SoftBank, đã gửi một bản ghi nhớ tới HĐQT yêu cầu loại bỏ Walujo tại cuộc họp bất thường với lý do hiệu suất cổ phiếu kém.

Nhiều nguồn tin cho biết SoftBank, vốn sở hữu cổ phần trong Grab, đã vận động cho một vụ sáp nhập của cả 2 công ty này.

Đến nay, giá cổ phiếu GoTo đã sụt giảm hơn 80% kể từ đợt IPO năm 2022. Điều này cho thấy sự sốt ruột của thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi GoTo phải bán đơn vị thương mại điện tử Tokopedia cho ByteDance vào năm 2024.

"Việc đề cử và chuyển giao này là một phần của quy trình kế nhiệm chặt chẽ do HĐQT chuẩn bị, phản ánh cam kết của công ty nhằm đảm bảo sự ổn định, tính liên tục về chiến lược và sự xuất sắc trong hoạt động", phía Goto trả lời tờ FT.

Ông Hans Patuwo, người đã gắn bó với Gojek từ năm 2018 và có kinh nghiệm sâu rộng trong các hoạt động vận tải và phát triển mảng tài chính kỹ thuật số (GoTo Financial), được vị CEO hiện tại ca ngợi là người có "sự hiểu biết toàn diện về hoạt động của công ty".

Thương vụ sáp nhập tiềm năng giữa Grab và GoTo không chỉ là vấn đề của hai công ty tư nhân. Chính phủ Indonesia đã bắt đầu tham gia vào các cuộc thảo luận, với Bộ trưởng Ngoại giao Prasetyo Hadi xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra.

"Các công ty này cung cấp các dịch vụ tạo ra việc làm, và nhiều người đang là đối tác với số lượng lớn. Chúng tôi ghi nhận rằng các tài xế công nghệ là những anh hùng thúc đẩy nền kinh tế", Bộ trưởng Hadi cho biết.

Đáng chú ý, các công ty đã đề xuất dành cho Quỹ tài sản có chủ quyền của Indonesia là Danantara một phần "cổ phần vàng" và một lượng cổ phần thiểu số để nắm các quyền đặc biệt tại mảng hoạt động ở Indonesia trong thực thể sau sáp nhập.

Các nhà phân tích cho rằng cổ phần của Danantara sẽ vừa là "sự bảo vệ mang tính biểu tượng và cơ cấu đối với lợi ích quốc gia", vừa giúp tăng cường khả năng được cơ quan quản lý phê duyệt.

Về phía GoTo, trong một cuộc phỏng vấn với FT vào tháng 3 năm nay, ông Walujo cho biết sẵn sàng sáp nhập với Grab nhưng cơ cấu cần phải được xem xét để bảo toàn giá trị cho cổ đông.

Công ty cũng viết trong một công bố vào ngày 11/11: "Trọng tâm của chúng tôi vẫn là thực thi và đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty để tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông và hệ sinh thái GoTo rộng lớn hơn".

Mặt khác, phía Grab nhiều lần phủ nhận đã bàn thảo cụ thể. Trả lời Reuters đầu tháng 11, Alex Hungate, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Grab, cho biết công ty "không hề đàm phán sáp nhập với GoTo" tại thời điểm đó. Cơ quan cạnh tranh Singapore (CCCS) cũng nói chưa nhận được thông báo chính thức nào liên quan một thương vụ như vậy.

Nếu thành công, phi vụ này sẽ tạo ra một siêu ứng dụng có giá trị thị trường từ 24 đến 29 tỷ USD , kiểm soát khoảng 90% thị trường gọi xe và giao đồ ăn khổng lồ của Indonesia.

Dù cả GoTo và Grab đều phủ nhận tin đồn sáp nhập gần đây, sự cải thiện về mặt tài chính của GoTo, với khoản lỗ ròng quý III/2025 thu hẹp 85% và doanh thu ròng tăng 21%, cùng với sự thay đổi CEO và sự ủng hộ ngày càng tăng từ chính phủ, đã tạo ra một bức tranh rõ ràng: Cánh cửa sáp nhập lịch sử đang rộng mở hơn bao giờ hết.