Công ty mẹ GoJek bác tin đồn sáp nhập với Grab

GoTo đã phủ nhận các tin đồn về khả năng sáp nhập với Grab, đồng thời cho biết chưa có quyết định hay thỏa thuận nào liên quan đến thương vụ trên.

Đại diện GoTo cho biết doanh nghiệp chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Grab. Ảnh: Bloomberg.

Trong thông cáo chính thức ngày 11/11, bà RA Koesoemohadiani, đại diện của GoTo Group, cho biết doanh nghiệp "chưa đưa ra quyết định nào cũng như chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào" liên quan đến thương vụ được đồn đoán giữa tập đoàn và Grab, theo Jakarta Globe.

GoTo dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 17/12.

Bà Koesoemohadiani khẳng định cuộc họp này là một phần trong cam kết tuân thủ quản trị doanh nghiệp minh bạch và không liên quan đến hoạt động sáp nhập hay doanh nghiệp nào khác.

"Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông sắp tới không có bất kỳ liên hệ nào với kế hoạch hành động của doanh nghiệp", bà cho biết trong văn bản công bố thông tin.

Đại diện GoTo cũng cho biết tập đoàn sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết theo đúng quy định hiện hành khi phát hành thư mời chính thức vào ngày 25/11.

Đáng chú ý, HĐQT và Ban điều hành GoTo vẫn cam kết "hành xử một cách chuyên nghiệp" và ưu tiên lợi ích của tất cả các bên liên quan, đồng thời tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông và hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Vào ngày 7/11, người phát ngôn của chính phủ Indonesia cho biết nước này đang thảo luận về khả năng sáp nhập giữa hãng gọi xe Grab và GoTo, theo Reuters.

Chính phủ Indonesia coi ngành gọi xe là lĩnh vực mang tính chiến lược đối với thị trường lao động và đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Riêng đơn vị Gojek thuộc GoTo hiện có hơn 3,1 triệu tài xế xe công nghệ và cả GoTo cùng Grab đã chiếm lĩnh thị trường Indonesia trong nhiều năm qua.

Theo công ty phân tích dữ liệu Euromonitor International, nếu hợp nhất, pháp nhân mới sẽ nắm trên 91% thị phần tại Indonesia.

"Các tài xế công nghệ là những người hùng và là lực lượng vận hành nhịp sống kinh tế", người phát ngôn chính phủ nói thêm.

Vào tháng 6, Grab tuyên bố 2 bên không tham gia vào cuộc thảo luận nào và công ty cũng chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận chính thức nào với GoTo, theo Bloomberg.

Trước đó, Grab và GoTo đã đạt được một số tiến triển trong thỏa thuận đầy tiềm năng, thông qua nhiều cuộc đàm phán trong các năm qua.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán có dấu hiệu chậm lại do những lo ngại xung quanh các yêu cầu pháp lý có thể phát sinh.

Vào tháng 5, Cơ quan Chống độc quyền của Indonesia cho biết sẽ xem xét những rủi ro có thể xảy ra và kêu gọi 2 công ty đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo tránh xa tình trạng hình thành thế độc quyền.