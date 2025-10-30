Gọi xe thua lỗ, công ty mẹ GoJek chuyển hướng sang cho vay

Siêu ứng dụng này cũng nhắm đến phân khúc "khách hàng giàu có" đối với dịch vụ cho vay tiền, nhằm cải thiện hoạt động gọi xe kém hiệu quả.

Công ty mẹ của GoJek đẩy mạnh dịch vụ cho vay, trong khi tình hình kinh doanh dịch vụ gọi xe trở nên ảm đạm. Ảnh: Reuters.

Siêu ứng dụng GoTo Group của Indonesia mới đây cho biết sẽ phát triển thêm nhiều minigame trong ứng dụng nhằm thu hút người dùng trải nghiệm các dịch vụ cho vay.

Chiến lược này diễn ra trong bối cảnh mảng dịch vụ tài chính nổi lên như động lực tăng trưởng doanh thu chủ chốt, trong khi dịch vụ gọi xe và giao hàng đang có dấu hiệu chững lại, theo Nikkei Asia.

Ngày 29/10, công ty thông báo khoản lỗ ròng đã giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 255 tỷ rupiah (tương đương 15,4 triệu USD ) trong quý III. Đồng thời, doanh thu tăng 21% lên 4.700 tỷ rupiah (tương đương 282,5 triệu USD ).

Kết quả trên cải thiện do dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 76% lên 7.600 tỷ rupiah (khoảng 458 triệu USD ), đánh dấu quý tăng trưởng thứ 10 liên tiếp.

Hiện, GoTo cung cấp các dịch vụ tài chính, bao gồm thanh toán di động và cho vay, thông qua ứng dụng GoPay ra mắt năm 2023. Tập đoàn cũng đã triển khai hàng chục minigame trong ứng dụng, từ xếp hình cho đến nuôi thú ảo.

CEO Patrick Walujo cho biết các trò chơi này đã thúc đẩy người dùng sử dụng thử dịch vụ cho vay của GoPay. "Minigame đang trở thành công cụ ngày càng hữu ích trong việc duy trì người dùng và tăng tần suất sử dụng hàng ngày. Công ty sẽ tiếp tục đánh mạnh vào mảng này trong các quý tới", ông nói thêm.

Ngược lại, các mảng kinh doanh cốt lõi của GoTo gần như không có sự tăng trưởng. Công ty ghi nhận giá trị giao dịch gộp (GTV) của dịch vụ gọi xe chỉ tăng 1%, trong khi mảng giao hàng tăng 4%.

Giám đốc vận hành (COO) Hans Patuwo thừa nhận mức tăng trưởng GTV này "chưa đạt đến kỳ vọng".

"Tình trạng tăng trưởng chậm xuất phát từ 2 nguyên nhân chính, bối cảnh kinh tế vĩ mô suy yếu và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trong các phân khúc đại chúng", ông nói thêm.

Theo ông Patuwo, GoTo sẽ triển khai "chiến lược hai mũi nhọn" nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong mảng dịch vụ theo nhu cầu.

Trước hết, công ty sẽ phát triển các sản phẩm khác biệt hơn cho từng nhóm khách hàng, từ phân khúc cao cấp đến đại chúng.

Dù kết quả tài chính đã được cải thiện, GoTo vẫn chưa thể có lãi. Trong khi đó, đối thủ Grab Holdings của Singapore báo lãi ròng 20 triệu USD trong quý II, "đảo ngược tình thế" từ khoản lỗ 68 triệu USD cùng kỳ năm trước. Hiện, Grab hoạt động trên khắp Đông Nam Á, nhưng thị trường lớn nhất vẫn là tại Indonesia.

Một công ty công nghệ lớn khác của khu vực, Sea Group (Singapore), cũng ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 418% trong quý gần nhất nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Indonesia.

Chuyên gia kinh tế trưởng Josua Pardede của Permata Bank cho biết "gánh nặng chi phí phi tiền mặt" của GoTo hiện rất "nặng nề và đầy biến động" so với các đối thủ.

Điều này làm chậm quá trình có lãi của công ty dù tình hình hoạt động đang tiến triển.

Năm 2021, GoTo được thành lập sau thương vụ sáp nhập giữa công ty gọi xe GoJek và sàn thương mại điện tử Tokopedia.

Công ty sau đó niêm yết năm 2022 và bán phần lớn cổ phần tại Tokopedia cho TikTok (thuộc ByteDance, Trung Quốc) vào đầu năm ngoái.

Cũng trong ngày 29/10, GoTo nâng dự báo lợi nhuận EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) điều chỉnh cả năm lên mức 1.800-1.900 tỷ rupiah (tương đương 108- 114 triệu USD ), nhiều hơn so với mức 1.400-1.600 tỷ rupiah (khoảng 84- 96 triệu USD ) công bố hồi tháng 8.

Công ty đã đạt lợi nhuận EBITDA điều chỉnh dương lần đầu tiên trong cả năm 2024.

Theo Abdul Azis Setyo Wibowo, chuyên viên phân tích cổ phiếu tại Kiwoom Sekuritas Indonesia, xu hướng cải thiện hiệu quả hoạt động của GoTo có khả năng tiếp diễn đến cuối năm, nhờ chiến lược gia tăng giao dịch thương mại điện tử và dịch vụ theo nhu cầu trong mùa khuyến mãi cuối năm.