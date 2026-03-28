YouTube bị chê tơi tả

YouTube đang triển khai giao diện mới cho trình phát video nhúng trên các trang web với thiết kế trong suốt và vị trí nút thay đổi đáng kể, khiến nhiều người dùng phản ứng tiêu cực.

Người dùng chê giao diện mới của YouTube. Ảnh: Android Authority.

YouTube triển khai giao diện mới cho trình phát video bắt đầu ngày 26/3. Thiết kế mới áp dụng phong cách trong suốt tương tự giao diện chính của YouTube đã ra mắt tháng 10/2025, song đang vấp phải làn sóng phản đối từ người dùng.

Thay đổi lớn nhất là vị trí các nút điều khiển. Ở giao diện cũ, tất cả nút như phát/dừng, âm lượng, phụ đề và chất lượng video đều nằm gọn gàng dưới thanh tiến trình, cách bố trí quen thuộc hàng chục năm nay.

Giao diện mới phá vỡ hoàn toàn cấu trúc đó. Nút phát/dừng được chuyển vào giữa màn hình. Các nút âm lượng, phụ đề và cài đặt bị đẩy lên góc trên bên phải. Nút sao chép liên kết xuất hiện ở góc dưới bên trái, đúng chỗ nút phát trước đây. Nút toàn màn hình nay nổi lên phía trên thanh tiến trình thay vì nằm cùng hàng với các nút khác.

Ngoài ra, 2 tính năng quen thuộc cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Nhấn đúp để vào chế độ toàn màn hình không còn hoạt động. Nút bỏ qua video cũng biến mất, được thay bằng nút "Xem thêm video" nằm dưới thanh tiến trình.

Người dùng trên Reddit đã nhanh chóng phản ứng với thay đổi này qua nhiều bài đăng. Họ chỉ trích vị trí các nút mới kém tiện dụng hơn, trong khi giao diện trong suốt khiến các nút khó nhìn hơn khi xem trên nền sáng. Nút chia sẻ đã bị giản lược chức năng, chỉ còn hỗ trợ sao chép liên kết.

Đây không phải lần đầu YouTube đối mặt với phản ứng tiêu cực về giao diện. Khi Google triển khai thiết kế trong suốt cho trình phát chính hồi tháng 10/2025, công ty mô tả đây là giao diện "thỏa mãn hơn về mặt thị giác trong khi che khuất nội dung ít hơn". Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng các nút điều khiển trở nên khó nhìn và khó thao tác hơn so với giao diện cũ.

Điểm đáng chú ý là giao diện nhúng mới lại không đồng nhất hoàn toàn với trình phát chính của YouTube. Trên website, nút phát/dừng vẫn nằm dưới thanh tiến trình cùng các nút khác. Chỉ riêng trình phát nhúng mới có bố cục phân tán với nút phát ở giữa màn hình, tạo ra sự không nhất quán giữa 2 phiên bản.

Google chưa đưa ra phản hồi chính thức về làn sóng chỉ trích. Việc triển khai đang diễn ra theo giai đoạn và chưa áp dụng cho tất cả người dùng.