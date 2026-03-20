World Cup sẽ được chiếu miễn phí trên YouTube

YouTube và FIFA vừa thiết lập quan hệ hợp tác, biến nền tảng video này thành điểm phát sóng World Cup 2026 có bản quyền.

FIFA kỳ vọng đây sẽ là trải nghiệm World Cup đa nền tảng lớn nhất lịch sử. Ảnh: YouTube.

YouTube chính thức trở thành đối tác phân phối nội dung trọng yếu cho FIFA World Cup 2026. Thỏa thuận này nhằm tối ưu hóa trải nghiệm xem bóng đá trên môi trường kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên FIFA mở rộng quyền truy cập sâu cho một nền tảng video trực tuyến.

Điểm nhấn quan trọng nhất là việc phát sóng trực tiếp. Theo Google, người hâm mộ có thể xem miễn phí 10 phút đầu của các trận đấu trên YouTube. Một số màn đối đầu chọn lọc sẽ được phát trọn vẹn tại các thị trường cụ thể. Điều này giúp tăng độ phủ sóng cho giải đấu có 48 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở các trận đấu trực tiếp. FIFA sẽ mở kho tư liệu lịch sử cho YouTube. Người dùng có thể xem lại những khoảnh khắc kinh điển từ các kỳ World Cup trước. Nội dung tóm tắt trận đấu (highlights) cũng sẽ được cập nhật liên tục với tốc độ cao.

Vai trò của các nhà sáng tạo nội dung (creators) được đẩy lên. YouTube sẽ đưa các nhân vật nổi tiếng đến sân vận động và khu vực hậu trường. Họ có quyền sản xuất nội dung độc quyền để tiếp cận khán giả trẻ.

“Sự hợp tác này mang lại cách tiếp cận mới mẻ cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu”, đại diện YouTube chia sẻ trong thông cáo.

YouTube và FIFA đã từng có mối quan hệ hợp tác với quy mô nhỏ hơn tại kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: YouTube.

Phía FIFA cũng nhấn mạnh mục tiêu tận dụng hạ tầng công nghệ của YouTube để chống vi phạm bản quyền. Việc đưa nội dung chính thống lên nền tảng giúp kiểm soát luồng dữ liệu tốt hơn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên YouTube có quan hệ đối tác với FIFA. Tại kỳ World Cup 2022, YouTube đã đưa các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu đến Qatar để sản xuất những nội dung hậu trường độc quyền.

Tuy nhiên chưa rõ độ phủ của thỏa thuận này đến đâu. Nền tảng không nói rõ chính sách phát sóng các trận đấu sẽ áp dụng tại những thị trường nào, có gồm Việt Nam không. Hiện tại, chưa đơn vị trong nước nào thông báo sở hữu bản quyền World Cup 2026. Thông thường, VTV sẽ phụ trách các giải đấu của FIFA và chiếu miễn phí. Tuy nhiên ở các nền tảng trực tuyến, chỉ đơn vị có cấp phép mới được quyền tiếp sóng trực tiếp.