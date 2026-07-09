Giá xăng giảm còn 20.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 9/7, giá xăng E10 RON 95 giảm 410 đồng/lít về 20.000 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 20.000 đồng/lít. Ảnh: Phạm Ngôn.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 9/7.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 540 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 410 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.190 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 20.000 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 570 đồng lên 21.740 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng còn 13.730 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 200 đồng/kg với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 19.190 -540 Xăng E10 RON 95 20.000 -410 Dầu diesel 21.740 +570 Dầu mazut 13.730 -320

Mới đây, Cục Thuế đã ban hành Công điện số 15 yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai Nghị quyết 34/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trước đó, để giảm tác động từ biến động giá năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ đã tạm thời đưa thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng dầu về mức ưu đãi đến hết ngày 30/6.

Tại Nghị quyết 34 ban hành ngày 30/6, Chính phủ quyết định kéo dài chính sách này thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9, nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trở lại từ ngày 1/7, với mức thuế suất 10% đối với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.