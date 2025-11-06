Đóng cửa 6 sân bay ở miền Trung do bão Kalmaegi

6 sân bay khu vực miền Trung sẽ tạm đóng cửa, ngừng cung cấp dịch vụ từ chiều và tối 6/11 nhằm đảm bảo an toàn khi bão Kalmaegi đổ bộ.

5 sân bay ở miền Trung phải dừng tiếp nhận tàu bay vì bão Kalmaegi. Ảnh: CAAV.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung.

Theo đó, các cảng hàng không bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Chu Lai (Đà Nẵng) và Phù Cát (Gia Lai).

Cục yêu cầu các cảng hàng không này tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy diễn biến cụ thể của cơn bão.

Cụ thể, sân bay Phù Cát tạm ngừng từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11. Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11. Sân bay Tuy Hòa tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11.

Sân bay Pleiku tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Sân bay Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.

Mới nhất, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) từ 19h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11.

Cập nhật tối 6/11, Vietjet cho biết vì nhiều sân bay tạm ngừng tiếp nhận tàu bay nên ngày 7/11, hãng sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ431, VJ430 chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội, các chuyến bay VJ380, VJ381 chặng TP.HCM - Quy Nhơn - TP.HCM.

Trước đó, các hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... cũng đã thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến các sân bay miền Trung để đảm bảo an toàn trong tình hình bão số 13 diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các sân bay đang triển khai thi công xây dựng công trình (Chu Lai, Phù Cát), yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.