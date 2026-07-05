Diễn biến Brazil - Na Uy

Brazil bước vào cuộc đối đầu với Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 với mục tiêu chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng đối thủ Bắc Âu, đồng thời giành vé vào tứ kết.

Brazil và cả Na Uy đều muốn tạo nên cột mốc lịch sử trong cuộc đối đầu này. Ảnh: Reuters.

Cuộc chạm trán trên sân MetLife mang đến nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Lần gần nhất Brazil gặp Na Uy ở World Cup là năm 1998, khi "Selecao" thua ngược 1-2 dù mở tỷ số trước.

Đến nay, sau bốn lần đối đầu trên mọi đấu trường, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vẫn chưa một lần đánh bại Na Uy.

Brazil cũng vừa trải qua trận đấu đầy cảm xúc trước Nhật Bản ở vòng 1/16. Bị dẫn bàn từ hiệp một, HLV Ancelotti quyết định chuyển sang sơ đồ 4-2-4 sau khi tung Endrick vào sân.

Sự điều chỉnh táo bạo giúp Casemiro đánh đầu gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 2-1.

Chiến thắng đó giúp Brazil tránh khỏi sức ép lớn, đồng thời nối dài hy vọng chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2002. Kể từ sau kỳ đăng quang tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thành tích tốt nhất của "Selecao" chỉ là hai lần vào tứ kết.

Trong khi đó, Na Uy trở lại sân chơi World Cup với phong độ đầy hứng khởi. Đội bóng Bắc Âu vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Erling Haaland và đã thắng ba trong bốn trận tại giải năm nay. Điểm trừ duy nhất là thất bại 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng, khi HLV Stale Solbakken chủ động xoay tua đội hình.

Haaland đang là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy khi ghi 5 bàn, chiếm một nửa tổng số pha lập công của đội tuyển. Hỗ trợ phía sau anh là Martin Odegaard với 3 kiến tạo và Patrick Berg với 2 đường chuyền thành bàn.

Brazil lại đối mặt với những lo ngại về lực lượng. Raphinha chắc chắn vắng mặt, trong khi Lucas Paqueta cũng không kịp bình phục và Casemiro vẫn cần được theo dõi sau khi rời sân trước Nhật Bản. Dù vậy, Vinicius Junior vẫn là đầu tàu trên hàng công với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo từ đầu giải.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.