Real Madrid phá lệ vì Dumfries

Denzel Dumfries không chỉ là tân binh 20 triệu euro, mà còn cho thấy Real Madrid sẵn sàng thay đổi cách mua sắm để giải quyết bài toán hậu vệ phải.

Dumfries gia nhập Real Madrid sau 5 mùa giải khoác áo Inter.

Real Madrid hoàn tất việc chiêu mộ Denzel Dumfries từ Inter với giá 20 triệu euro. Hậu vệ người Hà Lan ký hợp đồng 4 năm, đến năm 2030. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của thương vụ này không chỉ nằm ở mức phí hay thời hạn hợp đồng.

Dumfries đã 30 tuổi. Trong những năm gần đây, Real thường ưu tiên các cầu thủ trẻ, có tiềm năng phát triển lâu dài. Vì vậy, việc họ bỏ tiền mua một cầu thủ ngoài 30 tuổi là chi tiết đáng chú ý. Đây không phải bản hợp đồng theo thói quen, mà là lựa chọn mang tính thực dụng.

Real cần một hậu vệ phải có thể đóng góp ngay. Sau giai đoạn dài phụ thuộc vào Dani Carvajal, đội bóng Hoàng gia cần thêm phương án chất lượng ở hành lang phải. Dumfries đến để cạnh tranh vị trí, đồng thời tạo sức ép trực tiếp với Trent trong cuộc đua đá chính.

Hậu vệ người Hà Lan mang đến thêm sức mạnh cho cánh phải Real Madrid.

Dumfries không phải mẫu hậu vệ kỹ thuật mềm mại. Điểm mạnh lớn nhất của anh là thể chất, tốc độ, sức mạnh và khả năng lên công liên tục. Với chiều cao 1,88 m, cầu thủ người Hà Lan cũng mang đến lợi thế lớn trong các pha không chiến.

Ở Inter, Dumfries cho thấy anh không chỉ biết phòng ngự. Sau 207 trận, anh ghi 27 bàn và có 28 kiến tạo. Đây là con số đáng chú ý với một hậu vệ phải. Anh thường xuyên xuất hiện ở vùng cấm đối thủ, tạo thêm phương án tấn công từ biên.

Sự xuất hiện của Dumfries giúp Real có nhiều lựa chọn hơn. Trent mạnh ở khả năng chuyền bóng, tổ chức lối chơi và xử lý kỹ thuật. Dumfries lại mạnh ở tốc độ, tranh chấp, leo biên và xâm nhập vùng cấm. Hai cầu thủ này có phong cách khác nhau, vì vậy HLV có thể dùng tùy theo từng đối thủ và thế trận.

Theo AS, Barcelona từng để mắt đến Dumfries nhưng chưa hành động cụ thể. Real Madrid tận dụng thời điểm đó để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng và chốt thương vụ nhanh chóng.

Dumfries sẽ cạnh tranh vị trí đá chính trong đội hình Real Madrid mùa tới.

Dumfries đến Bernabeu trong bối cảnh Real phải làm mới vị trí hậu vệ phải. Carvajal để lại dấu ấn lớn với 451 trận chính thức, 27 danh hiệu và 6 Champions League. Vì vậy, người kế nhiệm vị trí này sẽ chịu áp lực không nhỏ.

Dumfries có kinh nghiệm ở Inter và tuyển Hà Lan. Anh từng trải qua nhiều trận đấu lớn, nên không phải mẫu cầu thủ cần quá nhiều thời gian để thích nghi với áp lực. Đó là lý do Real chấp nhận phá lệ.

Hành trình của Dumfries cũng rất đặc biệt. Anh không trưởng thành từ một học viện danh tiếng. Trước khi vươn lên chuyên nghiệp, anh từng chơi cho các đội nhỏ, rồi lần lượt khoác áo Sparta Rotterdam, Heerenveen, PSV và Inter.

Từ một cầu thủ không được đánh giá cao về kỹ thuật, Dumfries đi lên bằng thể lực, kỷ luật và sự bền bỉ. Giờ đây, anh có cơ hội viết tiếp sự nghiệp tại Real Madrid.

Thương vụ Dumfries cho thấy Real không chỉ mua cầu thủ theo tuổi tác hay danh tiếng. Họ cần một người giải quyết vấn đề ngay lập tức ở cánh phải. Với 20 triệu euro, Dumfries có thể không phải bản hợp đồng hào nhoáng, nhưng là lựa chọn thực tế cho một vị trí quan trọng.