Tân binh Real Madrid gây kinh ngạc

Hậu vệ Denzel Dumfries chứng minh giá trị trong màu áo tuyển Hà Lan sau chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở bảng F World Cup 2026 rạng sáng 21/6.

Dumfries tỏa sáng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tại Houston, Dumfries để lại dấu ấn đậm nét với 2 pha kiến tạo, góp công lớn vào mặt trận tấn công của đội nhà. Không chỉ vậy, hậu vệ tuyển Hà Lan còn tạo ra 2 cơ hội rõ rệt, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả từ hành lang cánh phải.

Ở khía cạnh phòng ngự, Dumfries cũng hoạt động bền bỉ với 8 tình huống phòng ngự thành công, bao gồm 4 pha giải nguy, 3 lần thu hồi bóng và 5 pha tranh chấp tay đôi chiến thắng. Màn thể hiện toàn diện đó giúp Dumfries nhận điểm số 8,6, thuộc nhóm cao nhất trận đấu theo Sofascore.

Dù chơi ở vị trí hậu vệ, Dumfries đã ghi tới 60 bàn thắng và có 66 đường kiến tạo, con số rất đáng nể với một cầu thủ chạy cánh. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo đột biến và đóng góp lớn vào lối chơi tập thể.

Việc Real Madrid chi ra chỉ 20 triệu euro để sở hữu Dumfries ở kỳ chuyển nhượng hè này đang được xem là một món hời trên thị trường chuyển nhượng. Đây cũng là lời cảnh báo mà hậu vệ người Hà Lan gửi đến Trent Alexander-Arnold, người sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính tại Bernabeu dưới thời tân HLV Jose Mourinho.

Với phong độ ổn định, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ toàn diện, Dumfries được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo ĐTQG tại World Cup 2026.

Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.