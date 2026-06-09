Perez chuẩn bị bom tấn 150 triệu euro cho Real Madrid

Sau khi theo đuổi Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, Real Madrid được cho là lên kế hoạch chiêu mộ thêm 3 đến 4 tân binh.

Real Madrid mua sắm rầm rộ trong hè 2026.

Theo Marca, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa có ý định dừng lại sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Konate và Dumfries. Đáng chú ý, kế hoạch của Real Madrid còn bao gồm việc chi tới 150 triệu euro để mang về một "Galactico" mới, với kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo tại Bernabeu.

Động thái cho thấy tham vọng rất lớn của Chủ tịch Florentino Perez trong việc xây dựng một thế hệ Real Madrid mới đủ sức thống trị châu Âu trong nhiều năm tới. Sau những thất bại liên tiếp ở đấu trường La Liga và Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết tâm nâng cấp lực lượng nhằm lấy lại vị thế số một.

Konate được xem là phương án tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid muốn trẻ hóa đội hình và tìm kiếm đối tác lâu dài cho các trung vệ hiện tại. Trong khi đó, Dumfries nổi bật nhờ khả năng công thủ toàn diện và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cái tên khiến giới truyền thông chú ý nhất chính là mục tiêu trị giá 150 triệu euro. Mức phí chuyển nhượng khổng lồ cho thấy đây sẽ là một trong những thương vụ đình đám nhất của bóng đá châu Âu trong hè 2026.

Nếu các kế hoạch được hoàn tất, Real có thể chứng kiến một cuộc "thay máu" quy mô lớn trong mùa hè này, qua đó phục vụ cho triều đại thứ 2 của Jose Mourinho tại Bernabeu.