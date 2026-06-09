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Thể thao

'Siêu bom tấn' của Real Madrid có giá 200 triệu euro

  • Thứ ba, 9/6/2026 12:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Truyền thông Đức cho rằng Bayern Munich sẽ đàm phán với bất kỳ CLB nào đưa ra mức giá vượt 200 triệu euro cho Michael Olise.

Olise được Real quan tâm.

Cuối tuần trước, truyền thông châu Âu liên tục đưa tin về việc Chủ tịch Florentino Perez ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ chạy cánh người Pháp. Thậm chí, đội chủ sân Bernabeu đang chuẩn bị lời đề nghị trị giá 150 triệu euro để thuyết phục Bayern nhả người trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Tuy nhiên, phía đội bóng nước Đức nhanh chóng có phản ứng cứng rắn. Chủ tịch Herbert Hainer khẳng định Bayern không có ý định bán Olise và nhấn mạnh cầu thủ này vẫn còn hợp đồng dài hạn với CLB. Ông cũng cho biết chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Real.

Dù vậy, giới truyền thông Đức cho rằng khả năng chuyển nhượng hoàn toàn không phải là điều bất khả thi. Theo Bild, Bayern chỉ bắt đầu cân nhắc ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá vượt xa con số 200 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa Real Madrid có thể phải phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới nếu thực sự quyết tâm theo đuổi ngôi sao 23 tuổi.

Hiện tại, kỷ lục chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử vẫn thuộc về Neymar khi anh gia nhập PSG từ Barcelona với mức phí 222 triệu euro vào năm 2017. Nếu thương vụ Olise xảy ra, số tiền mà Real Madrid phải bỏ ra có thể tiệm cận, hoặc thậm chí vượt qua cột mốc này.

Ngoài Olise, Real cũng từng được liên hệ với nhiều ngôi sao khác như Joao Neves hay Vitinha. Tuy nhiên, các mục tiêu trên đều gặp những rào cản riêng. Hiện tại, Olise vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tham vọng bổ sung một "Galactico" mới của Florentino Perez trong tương lai gần.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.

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Duy Luân

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