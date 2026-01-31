Đà giảm doanh số xe xăng ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại

Doanh số xe xăng tại thị trường Trung Quốc đã giảm liên tục từ năm 2020, trùng hợp với đà tăng trưởng của nhóm ôtô năng lượng mới.

Theo Car News China, thị trường ôtô du lịch của Trung Quốc trong vòng 6 năm gần đây ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số xe động cơ đốt trong.

Từ mốc 17,8 triệu xe bán ra vào năm 2020, doanh số xe xăng ở quốc gia tỷ dân giảm mạnh về 10,85 triệu xe trong năm vừa rồi, đánh dấu năm giảm thứ 5 liên tiếp.

Xu hướng này phù hợp với đà tăng trưởng của xe năng lượng mới, khi doanh số chiếm đến 59% thị phần vào tháng 12/2025, theo báo cáo của Autohome.

Khoảng chênh lệch 7 triệu xe trong 6 năm tương đương mức giảm doanh số 39% ở nhóm ôtô động cơ đốt trong tại Trung Quốc. Đà sa sút này phản ánh những thay đổi rộng hơn trong hành vi mua sắm của khách hàng, cũng như tốc độ điện hóa của ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân.

Trong danh sách 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025, loạt thương hiệu liên doanh nước ngoài đóng góp đến 8 mẫu xe.

Volkswagen Magotan bán được 202.000 xe, Volkswagen Tiguan L ghi nhận doanh số 200.000 xe, còn Toyota RAV4 bán được 200.000 xe cho khách Trung Quốc. Toyota Camry và Volkswagen Passat là những mẫu xe “ngoại quốc” còn lại trong top bán chạy, doanh số tương ứng lần lượt 210.000 xe và 230.000 xe.

Các thương hiệu Trung Quốc đóng góp 2 cái tên trong top 5, gồm Geely Xingyue L (240.000 xe) và Geely Boyue (230.000 xe). Trong đó, Geely Boyue tăng trưởng doanh số đến 148% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida và Volkswagen Sagitar lần lượt là 3 cái tên bán chạy nhất thị trường ôtô động cơ đốt trong Trung Quốc. Nissan Sylphy đạt doanh số 320.000 xe, Volkswagen Lavida bán được 270.000 xe cho khách hàng còn doanh số Volkswagen Sagitar là 256.000 xe.

Dù dẫn đầu danh sách bán chạy, doanh số Nissan Sylphy đã giảm từ đỉnh 538.000 xe hồi năm 2020 xuống còn 320.000 xe vào năm ngoái. Tương tự, doanh số Volkswagen Lavida cũng đã giảm từ mốc 500.000 xe hồi năm 2019.