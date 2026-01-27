Lại thêm hãng xe đóng cửa đại lý hàng loạt - Li Auto đóng 100 cửa hàng

Tại Trung Quốc, Li Auto vừa công bố kế hoạch đóng cửa hàng trăm đại lý do doanh số suy giảm nặng nề.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, hãng xe Li Auto đang triển khai chiến lược điều chỉnh cấu trúc kênh bán hàng nhằm giảm bớt áp lực tài chính. Cụ thể, hãng quyết định đóng cửa khoảng 100 đại lý đang hoạt động kém hiệu quả.

Việc đóng cửa loạt cơ sở, tập trung vào các chi nhánh có chi phí vận hành cao nhưng hiệu quả thấp tại các trung tâm thương mại sầm uất thuộc những thành phố cấp 1 và cấp 2.

Đây là hệ quả tất yếu khi chi phí thuê mặt bằng và tìm kiếm khách hàng tại các vị trí này ngày càng đắt đỏ.

Tính đến cuối năm 2025, Li Auto vận hành 548 trung tâm bán lẻ trực sở hữu và tổng cộng 904 điểm bán bao gồm cả các cửa hàng đối tác theo mô hình tài sản nhẹ. Việc tinh giản bộ máy lần này giúp công ty dịch chuyển trọng tâm sang mô hình AutoPark tại các khu phức hợp ôtô.

Các địa điểm AutoPark không chỉ có không gian rộng lớn hơn để kết hợp các chức năng bán hàng giao xe và bảo dưỡng mà còn có mức giá thuê mặt bằng thấp hơn nhiều so với các gian hàng trong trung tâm thương mại truyền thống.

Theo mô hình này hãng sẽ hợp tác với các đối tác địa phương để chia sẻ chi phí cải tạo cũng như thiết bị nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Mẫu xe Li Auto Mega từng được kỳ vọng so sánh ở mức MPV siêu sang. Ảnh: Li Auto.

Mặc dù có những thông tin lan truyền về việc sa thải hàng loạt nhưng đại diện hãng đã chia sẻ rằng đây chỉ là sự điều chỉnh cục bộ tại các điểm bán thiếu hiệu quả và không phải là đợt đóng cửa quy mô lớn như lời đồn đoán.

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy Li Auto đã bàn giao tổng cộng khoảng 406.000 xe trong cả năm. Dù con số lũy kế đã vượt mốc 1,5 triệu xe nhưng mức tăng trưởng trong năm 2025 vẫn sụt giảm đáng kể và không đạt được mục tiêu doanh số ban đầu đề ra.

Sự điều chỉnh mạng lưới bán lẻ vào đầu năm 2026 chính là nỗ lực của hãng để ưu tiên tính hiệu quả và giảm chi phí vận hành trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt.