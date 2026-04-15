Còn xe Hàn Quốc nào bán tốt tại Việt Nam?

Trước sức ép từ nhóm xe Nhật Bản và ôtô điện, thị trường chỉ còn số ít xe Hàn Quốc ghi nhận doanh số đạt mức ổn định.

Câu chuyện thị trường xe Việt dần trở nên khó khăn với các mẫu xe xuất xứ Hàn Quốc đã là vấn đề suốt 1-2 năm nay.

Nhìn qua bảng xếp hạng doanh số, ta dần không còn thấy những cái tên ăn khách một thời như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, Santa Fe. Vậy đâu là những mẫu xe Hàn hiếm hoi vẫn còn bán tốt, giữa cơn bão cạnh tranh giá?

Hyundai Creta

Có thể nói, Hyundai Creta là mẫu xe hiếm hoi còn của nhóm ôtô xứ sở kim chi ghi nhận sức bán ổn định mỗi tháng, kể cả trong thời gian thấp điểm của thị trường. Điều này một phần đến từ phân khúc của mẫu xe cộng với giá bán tốt của Creta.

Mẫu xe được định vị ở nhóm SUV đô thị cỡ B, nhưng có giá bán khá ngang với các đối thủ hạng A. Vì vậy khi đặt lên bàn cân, Creta đang thể hiện được các ưu điểm nếu so với đối thủ cùng tầm giá như Kia Sonet, Toyota Raize, Suzuki Fronx hay các đối thủ Trung Quốc mới như BYD Atto2, Geely EX2...

Đây cũng là mẫu xe Hàn giữ vững vị thế nhờ sự cân bằng giữa giá trị thương hiệu, thiết kế và danh sách trang bị công nghệ. Thiết kế thời trang hợp mắt người dùng Việt là điểm mạnh của Creta ở xuyên suốt các thế hệ, và kể cả lần nâng cấp này, mẫu SUV vẫn đang làm tốt ưu thế này.

Hyundai Creta ghi điểm với giá bán và thiết kế. Ảnh: Top Gear.

Gói trang bị an toàn ADAS Hyundai SmartSense là điểm nhấn của mẫu SUV cỡ A. Xe sở hữu loạt tính năng đáng chú ý ở phân khúc cỡ A như hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM, BCA), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn (LFA, LKA), hay hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) hay kiểm soát hành trình thích ứng.

Với mức giá chỉ từ 599 triệu, Creta đủ để thu hút nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu SUV cỡ nhỏ chạy xăng với thiết kế trung tính, thương hiệu lâu đời nhưng vẫn có thiết kế trẻ trung.

Vì vậy không ngạc nhiên khi trong kỳ báo cáo tháng gần nhất, Hyundai Creta là một trong những mẫu xe Hàn Quốc hiếm hoi lọt top 10 ôtô bán chạy của thị trường, với doanh số đạt mức 749 chiếc.

Kia Sonet

Câu chuyện của Kia Sonet cũng khá tương tự đối thủ Creta. Dù được Thaco kéo lên phân khúc B, nhưng kích thước cùng dải trang bị của Sonet vẫn thường được đánh giá thuộc nhóm SUV A. Và khi đó, các ưu thế về thiết kế, kiểu dáng và kích thước của mẫu xe này tiếp tục giúp Sonet ghi nhận doanh số tốt, ở tháng 3 đạt 773 chiếc.

Dù vẫn sở hữu động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm quen thuộc, sức mạnh này là đủ để Sonet cạnh tranh với các cái tên còn lại trong cùng phân khúc.

Vấn đề của Sonet đến từ giá bán. Ảnh: Thaco.

Tuy nhiên, cần nhìn rõ doanh số của Kia Sonet và Hyundai Creta chỉ cao so với các mẫu xe Hàn Quốc còn lại, chứ nay đã không thể đứng cùng vị trí với đối thủ Nhật Bản hay thuần điện cùng nhóm. Cái khó của Creta hay Sonet chính là giá bán.

Với giá khởi điểm gần 600 triệu, thị trường nay đã có quá nhiều lựa chọn, từ hạng A đến B, thậm chí B+. Phân khúc này còn sự xuất hiện của VinFast VF 5, một cái tên sở hữu đủ điểm mạnh về giá bán ban đầu lẫn khả năng tiết kiệm chi phí vận hành, vốn là yếu tố then chốt của các khách hàng chọn mua SUV phổ thông.

Ở kỳ báo cáo doanh số tháng 3, Kia bán được 743 chiếc Seltos, đủ để được xếp vào nhóm xe Hàn Quốc bán tốt. Nếu đặt cùng một số đối thủ Trung Quốc mới như Omoda C5, BYD Dolphin hay Lynk & Co 06, Seltos đang chiếm ưu thế hơn về sức mạnh thương hiệu.

Song, đây vẫn là cái tên thuộc nhóm bán thấp của phân khúc cỡ B, nơi vốn là địa bàn của những mẫu SUV chạy xăng Nhật Bản hay SUV điện nội địa Việt.

Phân khúc B là nhóm xe thu hút lượng lớn khách hàng, cũng là nơi cạnh tranh gay gắt bậc nhất thị trường ôtô Việt khi có quá nhiều đại diện. Con số hơn 700 chiếc có thể cao, nhưng là chưa đủ để giúp Seltos đứng cùng vị thế với Toyota Yaris Cross (2.378 chiếc), Mitsubishi Xforce (1.050 chiếc) hay VinFast VF 6 (1.042 chiếc).

Kia Seltos bán tốt nhưng chưa đủ để so với đối thủ Nhật Bản. Ảnh: Thaco.

Tuy nhiên không thể phủ nhận những ưu điểm cố hữu của Seltos, đó là thiết kế và công nghệ. Là một trong những mẫu SUV cỡ B đầu tiên, hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu trang bị công nghệ hiện đại, Seltos vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng yêu thích xe Hàn Quốc. Song để có thể đứng cùng các mẫu xe Nhật Bản về doanh số, có lẽ Seltos cần một mức giá thu hút hơn.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson luôn được đánh giá là một trong những mẫu SUV khá toàn diện từ Hàn Quốc. Mẫu xe không có thiết kế quá bóng bẩy nhưng đủ nịnh mắt, trung tính với nhóm khách hàng gia đình.

Khác với Santa Fe, Tucson được giữ nguyên điểm mạnh này trong nhiều năm, chưa trải qua một kỳ "cải tiến" thiết kế nào. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến doanh số của mẫu xe được giữ vững trong thời gian dài.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Tucson cũng phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn về giá bán như Mazda CX-5 hay Ford Territory, song khoảng giá từ 769 triệu vẫn đủ để mẫu SUV cỡ C Hàn Quốc không lép vế trong cuộc đua. Đặc biệt, tại các đại lý, Tucson lại thường xuyên được hưởng ưu đãi, từ 20-50 triệu đồng, thậm chí hỗ trợ 50% phí trước bạ.

Ưu điểm lớn của Hyundai Tucson là sự đa dạng tùy chọn động cơ. Ảnh: TC Groups.

Đây cũng là mẫu xe có nhiều phiên bản động cơ. Phiên bản xăng tiêu chuẩn và xăng đặc biệt sở hữu máy xăng 2.0 Smartstream, tùy chọn Turbo được trang bị máy xăng 1.6L tăng áp. Đặc biệt, đây là mẫu SUV cỡ C hiếm hoi trên thị trường còn phiên bản diesel, phục vụ nhóm khách hàng yêu thích máy dầu.

Nhìn chung, sự trụ vững của Creta, Sonet hay Tucson cho thấy xe Hàn vẫn có một tệp khách hàng trung thành nhất định, những người yêu thích công nghệ ADAS hiện đại và ngôn ngữ thiết kế thời thượng. Tuy nhiên, việc không còn giữ được vị thế độc tôn về doanh số là lời cảnh báo rõ rệt cho nhóm ôtô từ xứ sở kim chi.

Để có thể đứng cùng hàng ngũ với những mẫu xe Nhật Bản đang "thăng hoa" về doanh số hay đối đầu trực diện với xe điện, các hãng xe Hàn cần sớm tìm lại điểm cân bằng về giá trị cốt lõi và một chính sách giá thực sự cạnh tranh.