Con gái 'vua sòng bạc Macau' qua đời

Hà Siêu Hà (Maisy Ho Chiu Ha), con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, qua đời ở tuổi 59. Bà từng giữ chức giám đốc điều hành của Tập đoàn Shun Tak.

Theo SCMP, thông tin Hà Siêu Hà qua đời được các anh chị em ruột của bà công bố. Song, phía gia đình không tiết lộ nguyên nhân bà qua đời.

"Chúng tôi vô cùng tiếc thương thông báo rằng người chị em yêu quý của chúng tôi, Hà Siêu Hà, đã qua đời thanh thản vào ngày 12/4/2026, trong vòng tay của gia đình. Chúng tôi trân trọng những lời chia buồn và mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này", đại diện gia đình thông báo.

Hà Siêu Hà là người con thứ ba của Hà Hồng Sân với người vợ thứ hai là Lam Quỳnh Anh. Bà từng được cha nhận xét là người con gái hỗ trợ ông đắc lực nhất. Tốt nghiệp Đại học Pepperdine (California), Hà Siêu Hà sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành viễn thông và tâm lý học.

Hà Siêu Hà qua đời ở tuổi 59. Ảnh: SCMP.

Tại Tập đoàn Shun Tak (do Hà Hồng Sân sáng lập), Hà Siêu Hà tham gia điều hành các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ phát triển bất động sản, vận tải, khách sạn, giải trí đến đầu tư.

Họ Hà là gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất Hong Kong. Hà Hồng Sân là người đứng đầu gia tộc, được mệnh danh là "ông trùm sòng bạc", "vua sòng bài Macau". Hà Hồng Sân kinh doanh trong các lĩnh vực giải trí, du lịch, vận tải, bất động sản, ngân hàng, là người rất có tiếng nói trong giới giải trí. Ông qua đời vào năm 2020.

Hà Hồng Sân trải qua 4 đời vợ, lần lượt là Lương Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ. Ông có tổng cộng 17 người con.