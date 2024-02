Chuyện gì đang xảy ra với điện ảnh Hollywood?

Việc chậm phát hành các phim bom tấn và tình trạng hỗn loạn ở một số công ty sản xuất như Warner Bros. Discovery khiến Hollywood thêm khó khăn, phức tạp.

Theo Collider, 4 tháng đầu năm 2024 là thời điểm cằn cỗi của hệ thống rạp chiếu. Đáng nói, thị trường trở nên ảm đạm hơn do hệ lụy từ cuộc đình công của 11.500 biên kịch thuộc Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) hồi 2023, khiến nhiều phim bị trì hoãn quá trình sản xuất nên không thể phát hành đúng kế hoạch.

"Các công ty lớn đã chuyển phim bom tấn từng được ấn định phát hành tháng 2 hoặc tháng 3 sang cuối năm. Điều này dẫn đến những tháng đầu chỉ còn cách phụ thuộc vào một số phim kinh phí thấp, thiếu ổn định", trang báo viết.

Thời điểm khó khăn của Hollywood

Hơn một tháng qua, Hollywood phải vật lộn để lấp đầy các suất chiếu trống, song doanh thu đạt được không khả quan. Kể cả Argylle - bom tấn có sự góp mặt của Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson và John Cena - cũng chỉ mở màn với 16,9 triệu USD .

Giới quan sát cho rằng Madame Web - dự án siêu anh hùng duy nhất khởi chiếu tháng này (14/2) - khó đạt thành tích ấn tượng trong tuần đầu như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dù quy tụ tên tuổi nổi tiếng Dakota Johnson và 3 mỹ nhân gen Z là Sydney Sweeney, Isabela Merced và Celeste O'Connor.

Đến tháng 3, Dune: Part Two trở thành tia sáng duy nhất vì Elio và The Fall Guy dời lịch sang tháng 5, dẫn đến việc thiếu tác phẩm cạnh tranh cùng thời điểm.

Nếu tháng 4/2022 được xem là "vị cứu tinh" phòng vé với ồ ạt bom tấn thi nhau xuất hiện, thì cùng thời điểm năm nay, khán giả chỉ được thưởng thức Godzilla x Kong: The New Empire và Challengers.

Dune: Part Two với sự tham gia của Timothée Chalamet và Zendaya sẽ ra rạp vào đầu tháng 3. Ảnh: Hollywood Reporter.

"Phòng vé không thể mãi chỉ dựa vào một hoặc hai phim lớn mỗi tháng, mà cần nhiều tựa phim bom tấn để phát triển, rút ngắn khoảng cách doanh thu so với cùng kỳ các năm trước. Giờ đây, chắc chắn một số tác phẩm từ hãng nhỏ sẽ giành vị trí quan trọng trong những tháng này. Đó là thực tế trái kỳ vọng", Collider nhận định.

Đến mùa hè, Hollywood sẽ ổn định hơn nhờ có The Fall Guy, Furiosa: A Mad Max Saga và Ballerina. Đây là các phim bấm máy vào năm 2022 và tồn đọng cho đến nay mới được phát hành, vô tình trở thành "phao cứu sinh" của phòng vé.

Ai sẽ cứu rạp phim?

Adam Aaron - Giám đốc điều hành AMC Theatres (chuỗi rạp chiếu phim hàng đầu tại Mỹ) - từng đắm mình trong thành tích vượt mong đợi của phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour, cũng như doanh thu ấn tượng của Beyonce: The Renaissance Tour.

Chính vì vậy, năm nay, ông Aaron không còn phụ thuộc quá nhiều vào các hãng phim lớn và nhỏ. Thay vào đó, ông tìm cách tiếp tục đưa thể loại phim hòa nhạc lên màn ảnh rộng. Với việc chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của Swift đi qua nhiều nước thời gian tới (bắt đầu từ Nhật Bản), Aaron có quyền kỳ vọng một tác phẩm hòa nhạc mới sẽ được phát hành.

Collider cho biết: "Không có phim hòa nhạc nào có thể sánh ngang với doanh thu của Taylor Swift: The Eras Tour. Nó sẽ tiếp tục mang lại con số lợi nhuận đáng hoan nghênh ở mức độ nào đó cho các hệ thống rạp. Hơn nữa, thể loại này còn giúp lấp đầy khoảng trống trong lịch chiếu năm 2024".

The Eras Tour của Taylor Swift có sức hấp dẫn toàn cầu. Ảnh: CNBC.

Phim anime điện ảnh những năm qua cũng được ưa chuộng. Bằng chứng là Demon Train từng thu hơn nửa tỷ USD dù kinh phí ban đầu chỉ vỏn vẹn 15,8 triệu USD . Điều này phản ánh chính xác thị hiếu khán giả đã thay đổi.

Với những gì đã và đang diễn ra, Taylor Swift: The Eras Tour, Pathaan hay Priscilla như lời bác bỏ thú vị quan điểm "phim hòa nhạc hoặc anime khó vươn xa". Trở lại thập kỷ trước, một phim như Dragonball đã được chuyển xuống dạng video gia đình hoặc được chiếu trong sự kiện nhỏ. Nhưng giờ đây, dự án cùng thể loại là Suzume hay The Boy and the Heron ngay lập tức cháy vé khi ra mắt ở hàng nghìn rạp.

Cần nhiều phim nói tiếng nước ngoài

Năm ngoái, công ty sản xuất và phân phối phim độc lập NEON Rated, LLC gửi bản phát hành hai tác phẩm Infinity Pool và It Lives Inside tới hơn 1.800 rạp vào cuối tuần khai mạc Liên hoan phim Sundance, với hy vọng đạt thành công vang dội giống nhiều tác phẩm kinh dị kinh điển của hãng A24. Dẫu vậy, cả hai không vượt qua con số 6 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Ngược lại, phim nói tiếng Pháp Anatomy of a Fall "đút túi" 3 triệu USD trong giời gian ngắn dù không được phát hành rộng rãi. Tương tự, tuy ít suất chiếu trong nước, Return to Seoul - tựa phim đến từ Columbia do Sony Pictures Classics sản xuất - vẫn đạt lợi nhuận tốt, giúp phim vượt xa doanh thu các tác phẩm nói tiếng Anh từ cùng một hãng như Shortcomings và Mothering Sunday.

Trong diễn biến khác, phim hành động Pathaan của Shah Rukh Khan (đến từ Ấn Độ) vượt các phim nói tiếng Anh có kinh phí tốn kém như Renfield, Expend4bles và The Last Voyage of the Demeter ở Bắc Mỹ hồi năm 2023.

Phim nói tiếng Anh Shortcomings có doanh thu kém hơn các tác phẩm nói tiếng nước ngoài dù cùng được sản xuất bởi Sony Pictures Classics. Ảnh: Sony Pictures Classics.

Tất cả số liệu đó cho thấy khán giả Bắc Mỹ thực sự khao khát và sẵn lòng thưởng thức các tác phẩm nước ngoài trên màn ảnh rộng.

Trong lịch sử điện ảnh, phim quốc tế không xuất hiện thường xuyên ở Bắc Mỹ do hầu hết nhà phát hành nội địa bỏ qua cơ hội này. Bởi họ không đánh giá cao tiềm năng của thể loại phim ngoài Hollywood. Ngay cả hãng lớn như A24 cũng chỉ có một số ít phim nói tiếng nước ngoài, ví dụ Climax, Lamb Close và The Zone of Interest.

Trên thực tế, những tựa phim nước ngoài không bị ảnh hưởng từ cuộc đình công của Mỹ (vì nhiều nghệ sĩ và diễn viên của họ không thuộc các hiệp hội Bắc Mỹ), có nghĩa rằng sẽ không thiếu lựa chọn cho các hệ thống chiếu chính thống từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều vùng lãnh thổ khác.

"Nếu các hãng Hollywood không muốn lịch năm 2024 trở thành 'vùng đất hoang vắng' khiến khán giả phải tìm kiếm những lựa chọn giải trí ở nơi khác, thì hãy khôn ngoan hơn trong việc coi phim nước ngoài như một tiềm năng cần khai thác", Collider bình luận.