Brad Pitt và đạo diễn 'Legends Of The Fall' từng ẩu đả ở trường quay

Brad Pitt được kể dễ nổi cáu trong quá trình ghi hình "Legends Of The Fall". Anh và đạo diễn Edward Zwick thậm chí có hành vi bạo lực với nhau.

Trong cuốn hồi ký Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood, đạo diễn Edward Zwick, 72 tuổi, nhắc đến loạt mâu thuẫn với Brad Pitt trên phim trường Legends Of The Fall (1994).

Vanity Fair trích một phần nội dung hồi ký, trong đó Zwick viết: "Brad dễ thay đổi khi nổi giận. Anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh bất cứ lúc nào chuẩn bị quay cảnh đòi hỏi phải thể hiện cảm xúc sâu sắc".

Nhà làm phim Hollywood nhớ lại lần căng thẳng với Pitt: "Tôi không biết ai hét lên trước, ai văng tục hay ném ghế vào người kia đầu tiên. Nhưng khi chúng tôi nhìn xung quanh, các thành viên ê-kíp đã biến mất. Đây không phải lần cuối chuyện này xảy ra".

Đại diện của Pitt từ chối bình luận khi được hỏi về vụ xung đột năm xưa.

Brad Pitt và Edward Zwick nhiều lần xung đột trên phim trường Legends Of The Fall. Ảnh: People.

Trở lại cách đây 30 năm, Pitt thay thế Tom Cruise đóng vai Tristan Ludlow. Ban đầu, tài tử được cho là không đồng ý nhưng nhà sản xuất Marshall Herskovitz cuối cùng thuyết phục được anh ở lại.

Trong quá trình làm việc, đoàn phim thấy Pitt chuyên nghiệp, nhưng dù giàu kinh nghiệm hay nhạy cảm đến đâu, mọi việc vẫn không suôn sẻ như tính toán ban đầu. "Ý tưởng của anh ấy về nhân vật Tristan khác với tôi", Zwick hồi tưởng.

Zwick kể rằng khi ông càng thúc ép Pitt bộc lộ bản thân, tài tử càng chống cự. Có lần đạo diễn ra lệnh cho Pitt trước mặt đoàn phim và nhận lại thái độ không mấy vui vẻ. "Brad quay lại, lớn tiếng bảo tôi lùi lại", Zwick chia sẻ, thừa nhận hành động ra lệnh của mình "mang tính khiêu khích, ngu ngốc và đáng xấu hổ".

Sau khi phim đóng máy và Zwick cho Pitt xem trước bản hoàn chỉnh, nam diễn viên tỏ ra không hài lòng. Pitt cho rằng đạo diễn đánh giá thấp nhân vật do anh thể hiện.

Vẻ lãng tử của Brad Pitt trong bộ phim gây sốt một thời. Ảnh: TriStar Pictures.

Dù quá trình làm việc phát sinh nhiều vấn đề, song thành phẩm Legends of the Fall được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Mỗi độ thu về, phim của Pitt lại làm đắm say hàng triệu con tim đa cảm luôn mơ về những điều lãng mạn.