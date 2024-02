Anne Hathaway vấp tranh cãi

Theo Page Six, đoạn clip Anne Hathaway dự show Valentino ở Italy hồi năm 2022 bất ngờ lan truyền trở lại trên X (Twitter). Trong video, minh tinh tương tác chớp nhoáng với đám đông đang hú hét và ra hiệu cho họ im lặng.

"Tôi không thể chụp ảnh với mọi người. Nhưng tôi sẽ đứng đây và vẫy tay chào các bạn. Tôi không thể ký tên được, các bạn quá đông. Tôi xin lỗi, hãy hiểu cho tôi nhé", Hathaway nói trong clip.

Sau đó, diễn viên Nhật ký công chúa xin lỗi khi không chụp ảnh cùng một fan vì cô phải chụp hình chung với những người khác. Hành động này khiến Hathaway vấp tranh cãi trái chiều.

Nhiều thành viên trên X cho rằng Hathaway giả tạo và thiếu tinh tế. Có người nói thay vì đứng giải thích, diễn viên có thể chiều lòng một số fan ngay lúc đó, bởi họ đã tốn công sức và thời gian chờ đợi thần tượng cả buổi tối.

Tuy nhiên, số khác cho rằng Hathaway cư xử đúng mực, lịch sự. Cô từ chối để hạn chế xảy ra tình trạng chen lấn, đồng thời tự bảo vệ bản thân. "Ít nhất cô ấy đã từ chối một cách ân cần và chân thành. Nhiều ngôi sao trong trường hợp này thậm chí còn phớt lờ và bước đi", một tài khoản bình luận.

Đây là một trong số nhiều lần Hathaway trở thành tâm điểm bàn tán. Hồi năm 2013, sau khi thắng giải Oscar nhờ tác phẩm Les Miserables, cô hứng chịu loạt chỉ trích từ người xem. Hình ảnh xúc động, rơi nước mắt trong bài phát biểu nhận giải khiến Hathaway bị chê giả tạo. Từ đó, hashtag #HathaHate ra đời.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle năm 2022, Hathaway nêu suy nghĩ về từ khóa #Hathahate. Cô nói: "Tôi cố gắng không sợ những gì người khác bàn tán về mình và chỉ tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống". Minh tinh hiện không còn bận tâm sự thù ghét nhắm vào mình.

