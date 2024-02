Brad Pitt đóng phim cuối cùng của 'quái kiệt' Quentin Tarantino

Phim thứ 10 cũng chính là phim cuối cùng Quentin Tarantino làm đạo diễn sẽ có sự xuất hiện của Brad Pitt.

Theo People, Brad Pitt chuẩn bị ký hợp đồng tham gia dự án The Movie Critic của đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino. Phim dự kiến bấm máy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025.

"Lấy bối cảnh những năm 1970 ở miền nam California, phim được truyền cảm hứng từ nhà phê bình từng hoài nghi Tarantino trong quá trình ông trưởng thành", nguồn tin cho hay.

Brad Pitt chuẩn bị ký hợp đồng đóng phim cuối cùng của Quentin Tarantino. Ảnh: People.

Mặc dù Tarantino vẫn giữ kín nội dung, The Hollywood Reporter đoán tác phẩm có thể tập trung vào cố nhà phê bình Pauline Kael - người mà Tarantino rất tôn trọng và từng làm cố vấn tại hãng Paramount Pictures vào năm 1979. Kael qua đời năm 2001.

The Movie Critic là màn tái ngộ giữa đạo diễn hàng đầu và Brad Pitt sau Once Upon a Time in... Hollywood (2019). Trong phim trước, Pitt thủ vai Cliff Booth, diễn viên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Tarantino được đề cử 3 giải Oscar cho bộ phim này, gồm: Phim hay nhất (với tư cách là một trong những nhà sản xuất), Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc hay nhất. Trong khi đó, Pitt thắng giải Nam phụ xuất sắc.

Phát biểu trên sân khấu nhận giải, tài tử không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn Tarantino. "Quentin Tarantino là đạo diễn có 1-0-2. Ông ấy luôn tìm được điểm tốt nhất để khai thác ở mỗi diễn viên. Leo cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên phim trường, luôn ủng hộ tôi và giúp tôi hoàn thành vai diễn tốt nhất", Pitt bày tỏ.

10 năm trước khi bắt tay nhau ở Once Upon a Time in... Hollywood, Tarantino và Pitt từng làm việc chung trong tác phẩm Inglourious Basterds (2009).

Quentin Tarantino cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio ở Once Upon a Time in... Hollywood. Ảnh: Esquire.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, Tarantino nhiều lần khẳng định ông sẽ chỉ làm 10 phim trong sự nghiệp. Hồi tháng 11/2022, nhà làm phim Pulp Fiction chia sẻ với Chris Wallace của CNN rằng phim tiếp theo sẽ là phim cuối cùng, sau khi đã phát hành 9 bộ phim độc lập (bắt đầu từ Reservoir Dogs năm 1992).

"Tôi làm đạo diễn rất lâu, hơn 30 năm rồi. Đã đến lúc kết thúc công việc này. Tôi là nghệ sĩ giải trí. Tôi muốn rời xa màn ảnh để làm nhiều điều hơn nữa", Tarantino chia sẻ.