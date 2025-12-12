Chung cư cấm xe điện, Bộ Xây dựng chỉ đạo 'nóng'

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn an toàn cho chung cư có trạm sạc xe điện, trong bối cảnh nhiều tòa nhà phát sinh tranh cãi về việc bố trí và quản lý xe điện.

Vừa qua, ban Quản lý tòa nhà khu HH Linh Đàm thông báo tạm dừng trông giữ xe điện. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh vấn đề sạc xe điện tại các chung cư đang gây nhiều tranh cãi

Cùng với yêu cầu này, Bộ Xây dựng cũng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung quy định đối với trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Cơ quan quản lý và doanh nghiệp đều cho rằng hệ thống hạ tầng trạm sạc, đặc biệt là tại các khu chung cư, cần được quy định với các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm giải pháp phòng chống cháy nổ, thông gió - thoát khói, yêu cầu phân khoang cách ly, cũng như các yêu cầu về quy mô, bảo vệ hệ thống điện và chống quá tải.

Bên cạnh đó, việc sử dụng và bảo trì thiết bị sạc, pin cũng cần có hướng dẫn chi tiết nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thiết bị và công trình.

Các ý kiến nhìn nhận quy định cũ vẫn đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn hiện nay, tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu mới, cần bổ sung quy định về trạm sạc và trạm đổi pin.

Gần đây, vấn đề quản lý và bố trí hạ tầng cho xe điện tại các chung cư thu hút nhiều sự chú ý. Với hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ôtô điện đang lưu thông, việc sớm có một bộ quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng và thống nhất nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân được xem là yêu cầu cấp bách.

Tại Hà Nội, một số chung cư đã xuất hiện tình trạng hạn chế hoặc từ chối tiếp nhận xe điện tại khu vực hầm để xe.

Tại tổ hợp HH Linh Đàm, Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm mới đây thông báo ngừng tiếp nhận thêm xe máy điện, xe đạp điện từ ngày 1/12 và dự kiến dừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ ngày 1/2/2026. Ban quản lý chung cư này lý giải rằng số lượng xe điện tăng nhanh khiến hầm để xe quá tải, đồng thời phát sinh lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sau thông báo này, UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) và Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị vận hành) không được từ chối trông giữ xe điện nếu không có chỉ đạo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Chính quyền phường dẫn quy định của Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ 1/1/2025, khẳng định khu vực để xe trong chung cư phải phục vụ cả ôtô, xe máy chạy xăng và xe điện, không phân biệt loại phương tiện và cũng không trao quyền cho chủ đầu tư tự ban hành lệnh cấm.

UBND phường Hoàng Liệt đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lập phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình tại Nghị quyết 57/2025 của thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý vận hành phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát nguy cơ sự cố ở tầng hầm, bảo đảm hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được duy trì và bảo dưỡng thường xuyên.