Chốt lời cổ phiếu Vinhomes, một công ty bất động sản báo lãi đậm

Trong khi doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi suy giảm, hoạt động đầu tư chứng khoán đang trở thành nguồn thu chính của Nhà Đà Nẵng, giúp doanh nghiệp lãi lớn.

Một dự án căn hộ do Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Ảnh: Văn Luận/Doanh Nghiệp & Kinh Doanh.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) là một doanh nghiệp chuyên về đầu tư xây dựng, bất động sản và hạ tầng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý III vừa công bố cho thấy nguồn thu chính không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi mà từ đầu tư chứng khoán.

Sau 9 tháng kinh doanh, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20 tỷ đồng , tức chỉ tương đương 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chỉ đạt 2,5 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 35 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Chưa kể, giá vốn đã chiếm 12 tỷ đồng , cùng các khoản chi phí gồm tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp tiêu tốn khoảng 25 tỷ đồng .

Dù vậy, khoản thu 137 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, mà chủ yếu là khoản lãi đầu tư chứng khoán, đã giúp công ty lãi ròng 145 tỷ đồng , gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư chứng khoán là một trong những chiến lược trọng tâm được Nhà Đà Nẵng đặt ra và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi đầu năm. Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, bên cạnh hoàn thiện thủ tục pháp lý, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các dự án bất động sản, công ty sẽ đầu tư vào các mã cổ phiếu để hưởng lợi tối đa từ chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2025-2026.

Tại thời điểm 30/9, giá trị thị trường của danh mục chứng khoán kinh doanh do Nhà Đà Nẵng nắm giữ đạt 651 tỷ đồng , tăng 32% so với giá gốc, tương đương mức lãi tạm tính 159 tỷ đồng .

Doanh nghiệp đang nắm các cổ phiếu vốn hóa lớn như Hòa Phát, Vinhomes, Lọc Dầu Bình Sơn, PVTrans, Hóa chất Đức Giang cùng nhóm ngân hàng MB, Sacombank, VietinBank, TPBank... và một số mã bất động sản, công nghệ. Cơ cấu danh mục cho thấy định hướng đầu tư an toàn, ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành.

Trong đó, Vinhomes (VHM) là khoản đầu tư sinh lời mạnh nhất trong kỳ. Công ty đã chốt lời một phần cổ phiếu VHM khi giá gốc giảm từ 131 tỷ hồi đầu năm xuống 93 tỷ đồng tại ngày 30/9, nhưng giá trị thị trường vẫn đạt 177 tỷ đồng , tương đương gấp đôi giá vốn nhờ thị giá VHM liên tục tăng.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu của Hòa Phát cũng sinh lời tốt, khi giá gốc 95 tỷ đồng còn giá trị hợp lý lên đến 138 tỷ đồng . Tương tự, cổ phiếu của MB cũng giúp công ty lãi đậm khi giá gốc chưa đến 16 tỷ nhưng giá hợp lý lên đến 27 tỷ đồng .

Ngược lại, một số cổ phiếu như Nhiệt Điện Quảng Ninh, Gemadept, FPT đang có giá trị hợp lý thấp hơn giá gốc, song không đáng kể.

Năm nay, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng . Như vậy sau 9 tháng, công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm kết thúc quý III, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đạt 1.309 tỷ đồng , không biến động đáng kể so với đầu năm, với 492 tỷ đồng giá trị khoản đầu tư vào chứng khoán chiếm phần lớn trong tỷ trọng tài sản của công ty, vượt xa khoản đầu tư vào bất động sản. Công ty tiếp tục duy trì trạng thái không vay nợ kể từ năm 2021 đến nay.