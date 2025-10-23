Thế Giới Di Động báo lãi kỷ lục, vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu và lãi ròng cao nhất lịch sử trong quý III/2025, qua đó hoàn thành 76% kế hoạch năm và vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra.

MWG vừa có quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 810 tỷ đồng .

Đồng thời, nhờ cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III ở mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng , gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp MWG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG LẬP KỶ LỤC VỀ DOANH THU LẪN LỢI NHUẬN KQKD theo quý của MWG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 31486 34134 34147 34574 36135 37620 39853 Lãi ròng

903 1172 806 852 1548 1658 1784

Thực tế, ngay từ đầu năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm "về đích sớm" qua dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT: "Mục tiêu 2025 - Tháng 10 về đích - Cuối năm vượt trội".

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh từng nhấn mạnh nhờ quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trong hai năm qua, "cơ thể" MWG hiện đã tinh gọn, sức đề kháng tốt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, với nguồn lực được tích lũy vững chắc.

Ông nhận định trong bối cảnh thị trường khó khăn, những doanh nghiệp quy mô lớn và có khả năng chống chịu tốt như MWG sẽ có thêm nhiều cơ hội bứt phá, trong khi các doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp khó khăn nhiều.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cũng đồng quan điểm. Ông cho rằng MWG chịu tác động gián tiếp vì thu nhập của người tiêu dùng có thể suy giảm, kéo theo chi tiêu giảm. Tuy nhiên, ông tin tưởng Chính phủ có thể kiểm soát được tình hình, đặc biệt thông qua việc đẩy mạnh đầu tư công, góp phần bù đắp cho sự suy yếu của khu vực xuất khẩu.

Về tình hình kinh doanh từng chuỗi, 9 tháng đầu năm, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh tiếp tục là trụ cột chính, mang về 76.500 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động, tăng gần 15% dù thị trường điện máy phục hồi chậm và số cửa hàng bình quân giảm hơn 130 điểm bán so với cùng kỳ.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi này tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lũy kế 9 tháng đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 14% nhờ cả nhóm hàng thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 9, chuỗi ghi nhận 3.900 tỷ đồng doanh thu.

Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu có lãi.

Chuỗi AvaKids đạt doanh thu trung bình 1,8 tỷ đồng /cửa hàng/tháng, tăng 10% so với quý trước và 30% so với cùng kỳ. Tính đến nay, AvaKids đã có lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

Trong khi đó, EraBlue ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% sau 9 tháng, vận hành 144 cửa hàng, gần đạt mục tiêu 150 cửa hàng cuối năm và cũng đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty.