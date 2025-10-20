Thế Giới Di Động đạt doanh thu chưa từng có

Thế Giới Di Động ghi nhận gần 40.000 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2025 - con số theo quý cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Trong quý III, mỗi ngày Thế Giới Di Động thu về hơn 430 tỷ đồng. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu lũy kế đạt 113.436 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Riêng quý III, tập đoàn ghi nhận doanh thu gần hơn 39.780 tỷ đồng - mức cao nhất trong một quý kể từ khi thành lập. Tính trung bình, mỗi ngày Thế Giới Di Động thu về hơn 431 tỷ đồng .

Tập trung tăng "chất"

9 tháng đầu năm, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh tiếp tục là trụ cột chính, mang về 76.500 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động, tăng gần 15% dù thị trường điện máy phục hồi chậm và số cửa hàng bình quân giảm hơn 130 điểm bán so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, tổng doanh thu của 2 chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đã tăng thêm 9.200 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, gấp đôi mục tiêu cả năm.

MWG cho biết kết quả này đến từ chiến lược tăng trưởng bằng "chất", khi doanh nghiệp tập trung nâng hiệu quả từng cửa hàng, dịch vụ trọn đời và giải pháp tài chính toàn diện thay vì mở rộng ồ ạt.

Tính đến cuối tháng 9, Thegioididong.com có 1.013 cửa hàng, Điện Máy Xanh vận hành 2.018 cửa hàng. Riêng tháng 9, hai chuỗi ghi nhận 9.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đây cũng là tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp, với động lực chính đến từ iPhone và ngành hàng máy tính xách tay đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số theo tháng.

Bách Hóa Xanh mỗi ngày mở 2 cửa hàng

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, chuỗi này tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lũy kế 9 tháng đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 14% nhờ cả nhóm hàng thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 9, chuỗi ghi nhận 3.900 tỷ đồng doanh thu.

Theo MWG, hiệu quả kinh doanh chuỗi bách hóa này tiếp tục cải thiện nhờ tối ưu chi phí và kiểm soát hao hụt tốt hơn.

Ngoài ra, chuỗi vẫn tiếp tục tăng tốc mở rộng cửa hàng. Sau 9 tháng, Bách Hóa Xanh mở thêm 520 cửa hàng, hơn một nửa tập trung ở miền Trung. Như vậy, tính trung bình, cứ mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lại mở thêm 2 cửa hàng mới.

"Các cửa hàng mở mới đều có lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng sau khi trừ chi phí vận hành và kho vận. Trong quý IV, chuỗi sẽ mở rộng chọn lọc tại các tỉnh thành mới và các vùng đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh", MWG nói thêm.

Bách Hóa Xanh mở mới 520 cửa hàng trong 9 tháng. Ảnh: Liên Phạm.

Theo các thông tin được doanh nghiệp công bố, hiện Bách Hóa Xanh đang tìm mặt bằng để "Bắc tiến". Gần nhất, chuỗi vừa đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Ninh Bình, bao gồm nhân viên siêu thị, quản lý tập sự và nhân viên soạn hàng.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư trước đó, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cho biết từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, với mục tiêu 1.000 cửa hàng mới mỗi năm.

"Trong năm nay chúng tôi đã có thể mở hơn 600 cửa hàng thì việc mở mới 1.000 cửa hàng trong năm sau là khả thi", ông Linh nói.

Theo ông Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng bách hóa hiện chỉ còn 1- 1,5 tỷ đồng . Với quy mô 1.000 cửa hàng, tổng vốn dự kiến khoảng 1.500- 2.000 tỷ đồng . Nếu tính thêm xe cộ và kho bãi, mức đầu tư vào khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Tình hình kinh doanh các chuỗi khác của MWG cũng tăng trưởng rõ rệt. Cụ thể, chuỗi nhà thuốc An Khang trong tháng 9 ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng, tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu có lãi.

Chuỗi AvaKids đạt doanh thu trung bình 1,8 tỷ đồng /cửa hàng/tháng, tăng 10% so với quý trước và 30% so với cùng kỳ. Tính đến nay, AvaKids đã có lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

Trong khi đó, EraBlue ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% sau 9 tháng, vận hành 144 cửa hàng, gần đạt mục tiêu 150 cửa hàng cuối năm và cũng đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty.