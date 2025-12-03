Chính phủ đề xuất sớm triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Để đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 sân bay Long Thành, Chính phủ kiến nghị được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải trình Quốc hội thông qua.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết theo khoản 1, Điều 44 Luật Đầu tư công năm 2014, Thủ tướng được quyền quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà không phải xin lại ý kiến Quốc hội.

Tuy nhiên, do sân bay Long Thành là dự án quy mô rất lớn, phức tạp, lần đầu triển khai và chưa định hình rõ phương án đầu tư, Quốc hội đã quy định: "Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư".

Thứ trưởng cho biết trong quá trình triển khai giai đoạn 1, khi Chính phủ kiến nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đường cất hạ cánh thứ hai sang giai đoạn 1, Quốc hội đã cho phép Chính phủ tự phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh giai đoạn 1 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội.

Với giai đoạn 2, báo cáo nghiên cứu khả thi xác định dự án gồm đường cất hạ cánh thứ ba và nhà ga hành khách thứ hai, dự kiến thực hiện giai đoạn 2028-2032.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hà, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt mức hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây.

"Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, Chính phủ cho rằng việc sớm nghiên cứu đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ ba sẽ tận dụng được nhân lực, máy móc của các nhà thầu đang thi công, tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, góp phần giảm thiểu tác động tới hoạt động khai thác như bụi, tiếng ồn do hoạt động thi công ở giai đoạn 2.

Đồng thời, đảm bảo vận hành liên tục trong trường hợp phải bảo trì, sửa chữa các đường cất hạ cánh số 1, số 2.

"Việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của giai đoạn 2, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền và quy định", Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đối với kiến nghị cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính đánh giá nội dung này là xác đáng, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đối với nội dung "cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 vào Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội", Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với kiến nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các cơ quan của Quốc hội để tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung cụ thể cần thiết đề xuất đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ 10, bảo đảm khả thi, thuộc phạm vi thẩm quyền của Quốc hội.

Đồng thời, giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 theo quy định.