'Chiến trường' mới của các sàn thương mại điện tử Trung Quốc dịp 11/11

Các "ông lớn" thương mại điện tử Trung Quốc mở chương trình giảm giá dịp 11/11 kéo dài 5 tuần. Ảnh: Reuters.

Tại một sự kiện ở Thượng Hải gần đây, Alibaba đã công bố khoản chi phí "chưa từng có tiền lệ" cho sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm 11/11, bao gồm 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7 tỷ USD ) tiền trợ giá cho các thành viên 88VIP chi tiêu nhiều nhất dịp này, theo Reuters.

Tương tự các nền tảng khác, đợt khuyến mãi của Alibaba nhân dịp Lễ Độc thân 11/11 sẽ kéo dài từ tối 15/10 đến ngày 11/11.

Doanh nghiệp "đặt cược" vào AI

Theo Alibaba, các thương hiệu nước ngoài và cả nhãn hàng nội địa như Anta và Proya, đã đạt doanh số hơn 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 triệu USD ) chỉ trong giờ đầu tiên mở bán.

Doanh số của hơn 30.000 thương hiệu cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi hơn 18.000 thương hiệu đạt doanh số vượt đợt sale Lễ độc thân năm trước.

Năm nay, "ông lớn" thương mại điện tử này còn tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào chức năng tìm kiếm và gợi ý sản phẩm, giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột thêm 10%.

Một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc khác là JD.com cũng ghi nhận doanh số của hơn 52.000 thương hiệu tăng trên 300% kể từ 20h ngày 9/10, thời điểm mở bán sớm của dịp sale, theo China Daily.

Ngoài ra, hơn 3.300 nhóm sản phẩm ghi nhận mức tăng doanh số trên 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các sản phẩm điện tử tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng nhanh, với nhóm sản phẩm liên quan đến AI ghi nhận mức tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 2.000 thương hiệu đồ gia dụng và nội thất cũng tăng trưởng doanh số trên 100%.

Trong một cuộc họp báo trước đó, JD.com cho biết sẽ đưa hơn 100.000 mặt hàng chủ lực lên sàn với mức giá thấp nhất trong năm và mở bán 50.000 đôi quần giữ nhiệt với giá 2 nhân dân tệ (khoảng 0,3 USD ), bao gồm cả phí vận chuyển.

Ông Lưu Ba, Chủ tịch Tmall, nền tảng thương mại điện tử thuộc Tập đoàn Alibaba, cho biết lễ hội mua sắm 11/11 là cơ hội kinh doanh quan trọng nhất trong năm đối với các thương hiệu.

Đồng thời, ông nhấn mạnh tập đoàn đang triển khai AI trên cả sàn Taobao và Tmall, tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn vào công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm nhằm thu hút thêm người dùng và kích cầu tiêu dùng.

Tmall dự kiến phát hành lượng phiếu mua hàng trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7 tỷ USD ) trong mùa mua sắm năm nay.

Các chuyên gia thương mại điện tử nước này nhận định với vai trò là sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, chiến dịch giảm giá 11/11 năm nay sẽ được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI, giúp nâng cao hiệu quả vận hành cho nhà bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm người mua và thúc đẩy doanh thu.

Rút ngắn thời gian giao hàng

Bên cạnh trợ giá và phát coupon, mô hình giao hàng tức thời, nhận hàng trong vòng 1 giờ kể từ khi đặt, cũng trở thành chiến lược trọng tâm năm nay khi Alibaba và JD.com đều chi hàng tỷ nhân dân tệ nhằm thu hút người mua sang các kênh này.

Ông Jason Yu, Tổng giám đốc CTR Market Research, cho rằng sự trỗi dậy của mô hình bán lẻ tức thời (kết hợp mua sắm online và giao hàng gần như lập tức) sẽ trở thành "chiến trường mới" của các công ty công nghệ và TMĐT.

Trong khi đó, ông Hồng Dũng, nghiên cứu viên tại Viện Hợp tác Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, cho biết năm nay, các nền tảng thương mại điện tử đã đơn giản hóa phương thức khuyến mãi như ưu tiên giảm giá trực tiếp, qua đó cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Ông dự báo thị trường tiêu dùng Trung Quốc sẽ tăng trưởng ổn định trong năm nay, với sự phục hồi đáng kể ở các nhóm hàng thiết bị điện tử và đồ gia dụng. Đây cũng là nhóm sản phẩm được hỗ trợ bởi chương trình đổi hàng tiêu dùng và ưu đãi từ các ứng dụng mua sắm trực tuyến.

Hiện, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưu tiên giá trị và chú trọng chất lượng cùng hiệu suất chi phí của sản phẩm.

Điều này đòi hỏi các nhà bán lẻ trực tuyến cần liên tục ra mắt sản phẩm mới, nâng cấp chuỗi cung ứng để thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi.