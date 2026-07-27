Cái kết khách Mỹ 'chữa lành' 2 tháng ở Việt Nam vì kiệt sức công việc

Kiệt sức vì điều hành doanh nghiệp, Sierra Balgar đến Việt Nam với dự định nghỉ 1 tháng nhưng đã ở lại 2 tháng. Chuyến đi giúp cô thay đổi cách nhìn về công việc và cuộc sống.

Balgar trải nghiệm đi thuyền thúng ở Hội An, chơi golf trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Sierra Balgar.

Sierra Balgar, 27 tuổi, thành lập thương hiệu City Girl Golf tại Mỹ vào tháng 5/2023, với mong muốn tạo ra một cộng đồng dành cho những phụ nữ yêu thích golf. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển nhanh hơn kỳ vọng, cô liên tục phải di chuyển, tổ chức sự kiện, xây dựng quan hệ đối tác và điều hành công việc hàng ngày.

Những cơ hội nối tiếp nhau khiến lịch trình của nữ doanh nhân luôn kín mít. Dù đạt được thành công như mong muốn, Balgar dần rơi vào trạng thái kiệt sức mà không nhận ra. Ngay cả trong những kỳ nghỉ, cô vẫn không thực sự nghỉ ngơi và luôn trở về với cảm giác mệt mỏi như trước.

Đầu năm nay, sau những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo cùng áp lực liên quan vai trò nhà sáng lập, Balgar quyết định tạm rời xa công việc. Ban đầu, cô biết đến Việt Nam qua các video trên mạng xã hội. Cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương thu hút sự chú ý của nữ doanh nhân. Sau khi tìm hiểu về chi phí sinh hoạt, cô quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi.

Balgar biết được có thể thuê căn hộ hiện đại tại Việt Nam với giá khoảng 300- 400 USD mỗi tháng, trong khi một bữa ăn tại nhà hàng bít tết chỉ khoảng 12 USD . Điều này khiến kế hoạch nghỉ dưỡng trở nên khả thi hơn.

Du khách quốc tế khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đến tháng 3, Balgar đặt vé máy bay một chiều đến Hội An với dự định ở lại một tháng. Tuy nhiên, chuyến đi cuối cùng kéo dài gấp đôi kế hoạch. Thay vì thuê căn hộ dài hạn, cô chọn nghỉ tại khu nghỉ dưỡng với giá khoảng 56 USD /đêm. Trong hai tháng, chi phí lưu trú của Balgar vào khoảng hơn 3.000 USD .

Nữ doanh nhân cho biết khu nghỉ dưỡng đáp ứng đúng nhu cầu nghỉ ngơi với hồ bơi trong nhà và ngoài trời, spa, phòng tập thể dục, nhà hàng cùng tầm nhìn hướng ra sông Hàn.

Sự khác biệt đầu tiên cô cảm nhận được sau khi đến Việt Nam là cách mọi người tiếp cận cuộc sống. Tại Mỹ, áp lực phải luôn làm việc hiệu quả khiến công việc trở thành một phần bản sắc của cô. Trong khi đó, khoảng thời gian sống tại Việt Nam giúp Balgar ưu tiên việc nghỉ ngơi và duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn.

Hầu hết buổi sáng của cô bắt đầu từ khoảng 5h. Sau bữa sáng tại khu nghỉ dưỡng, Balgar đến phòng tập, uống sinh tố bổ sung protein rồi mới quyết định sẽ làm gì trong ngày. Có ngày cô khám phá phố cổ Hội An, có ngày sử dụng xe đưa đón miễn phí của khu nghỉ dưỡng để ra bãi biển cách khoảng 15 phút.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau hai năm liên tục di chuyển vì công việc, việc không phải chạy theo lịch trình hay đáp ứng kỳ vọng của người khác trở thành trải nghiệm hiếm có đối với Balgar.

"Ngay cả chuyến bay kéo dài khoảng 25 tiếng từ Mỹ đến Việt Nam cũng hoàn toàn xứng đáng vì giúp bản thân có cơ hội sống chậm lại và chữa lành", Balgar nói, cho biết điều cô cần nhất trong giai đoạn đó chính là một cuộc sống đơn giản.

Khoảng cách với công ty cũng giúp Balgar nhìn lại cách vận hành doanh nghiệp. Thay vì chỉ nghĩ đến kế hoạch tăng trưởng tiếp theo, cô bắt đầu cân nhắc việc xây dựng thêm nguồn doanh thu và các hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào người sáng lập. Khi trở về Mỹ, cô mang theo những ý tưởng mới, nguồn năng lượng được phục hồi và hình dung rõ ràng hơn về giai đoạn tiếp theo.

Thay đổi lớn nhất sau chuyến đi là cách cô định nghĩa về thành công. Nếu trước đây thành công đồng nghĩa với tăng trưởng doanh nghiệp, thì hiện nay cô cho rằng thành công còn là xây dựng được một cuộc sống mà bản thân thực sự tận hưởng.

"Trong một thời gian dài, tôi chỉ tập trung tạo ra điều có ý nghĩa mà quên dành chỗ cho chính mình. Việt Nam nhắc tôi rằng sự nghiệp và cuộc sống riêng hoàn toàn có thể song hành", Balgar nói.

Du khách đạp xe ngắm phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm năm 2024. Ảnh: Phạm Toàn.