Brazil 0-1 Nhật Bản: Địa chấn tại sân NRG

Rạng sáng 30/6, Brazil ép sân nhưng lại để Nhật Bản mở tỷ số ở phút 30 trong trận đấu tại vòng 32 đội World Cup.

Sau 15 phút, Brazil chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng hơn 70%. Tuy nhiên, cả hai pha dứt điểm của Bruno Guimaraes đều chưa trúng đích.

Nhật Bản gây nhiều khó khăn cho Brazil.

Sau quãng thời gian chơi nhún nhường, Nhật Bản bất ngờ có cơ hội chuyển trạng thái ở phút 30. Số 24, Kaishu Sano đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm. Bóng khẽ chạm chân Gabriel, đổi hướng đi vào lưới Brazil.

Casemiro không thể theo kèm đối thủ trong tình huống Brazil thủng lưới.

Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng hai chiến thắng liên tiếp có cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland để giành ngôi nhất bảng C. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đang có 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới hai trận liên tiếp.

Dẫu vậy, thử thách mang tên Nhật Bản hứa hẹn không hề dễ dàng. Ở lần gặp gần nhất trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái, "Samurai Xanh" từng đánh bại Brazil 3-2, qua đó lần đầu tiên thắng "Selecao" sau 14 cuộc chạm trán.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu bước vào vòng knock-out với hành trang là chuỗi thành tích đáng chú ý. Ngoài chiến thắng trước Brazil, họ còn hạ Anh và cầm hòa Hà Lan trong năm 2026. Hệ thống 3-4-2-1 với khối phòng ngự thấp và phản công tốc độ tiếp tục là vũ khí lợi hại của đại diện châu Á.

Brazil nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã thắng Scotland. Raphinha vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân kheo, mở ra cơ hội để tài năng trẻ Rayan tiếp tục sát cánh cùng Vinicius Junior trên hàng công. Ngôi sao của Real Madrid cũng đang đạt phong độ cao khi ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng.

Bên phía Nhật Bản, trung vệ Ko Itakura được cho không gặp chấn thương nghiêm trọng, trong khi Takefusa Kubo gần như chắc chắn vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương đầu gối. Daizen Maeda nhiều khả năng tiếp tục được trọng dụng sau khi lập công ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Brazil vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, với nền tảng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng phản công sắc bén, Nhật Bản đủ khả năng khiến đại diện Nam Mỹ trải qua 90 phút đầy thử thách tại Houston Stadium.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.