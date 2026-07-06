Brazil 0-0 Na Uy: Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền

Rạng sáng 6/7, Brazil có cơ hội mở tỷ số từ chấm 11 m nhưng ngôi sao thuộc biên chế Newcastle lại đá hỏng.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Na Uy mạnh dạn chơi đôi công và chỉ cần 4 phút để chọc thủng mành lưới của Brazil. Từ đường chuyền bên cánh phải, Sander Berge dứt điểm tung nóc lưới đại diện Nam Mỹ. Dù vậy, niềm vui của cầu thủ Na Uy nhanh chóng bị dập tắt, khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị. Video làm chậm chỉ rõ Alexander Sorloth đứng dưới hàng thủ đối phương khi nhận bóng.

CĐV Brazil thót tim ngay từ những phút đầu.

Phút 14, trọng tài dừng trận đấu, xem lại video làm chậm và phát hiện Kristoffer Ajer phạm lỗi với Matheus Cunha trong vùng cấm. Đứng trước cơ hội tốt để mở tỷ số, Vinicius trao trọng trách cho Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, cú đá của tiền vệ sinh năm 1997 lại bị thủ môn Orjan Nyland cản phá.

Nếu không tính các loạt sút luân lưu, Bruno là cầu thủ Brazil không thể tận dụng cơ hội từ chấm penalty tại một kỳ World Cup, kể từ tình huống hỏng ăn của Zico trước Pháp vào năm 1986.

Bruno bỏ lỡ cơ hội để đưa Brazil vượt lên dẫn trước.

Sau tình huống bỏ lỡ của Bruno, Brazil đẩy đội hình, chơi áp sát tầm cao. Phút 41, cơ hội đến với "Selecao" sau pha để mất bóng của Martin Odegaard. Dù vậy, cú ra chân của Vinicius không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Nyland.

Cuộc chạm trán trên sân MetLife mang đến nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Lần gần nhất Brazil gặp Na Uy ở World Cup là năm 1998, khi "Selecao" thua ngược 1-2 dù mở tỷ số trước.

Đến nay, sau bốn lần đối đầu trên mọi đấu trường, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vẫn chưa một lần đánh bại Na Uy.

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