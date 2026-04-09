Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 trên cả nước từ 30/4

Bộ Công Thương đề xuất từ 30/4, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để bán trên toàn quốc, sớm hơn một tháng so với lộ trình cũ.

Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025 ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, cơ quan này đề xuất từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Như vậy, mốc thời gian này sớm hơn lộ trình trước đó tại Thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương quy định xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1/6. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán trên thị trường đến hết 2030.

Nhà điều hành cho rằng việc chuyển đổi sớm xăng E10 góp phần giảm phụ thuộc nguồn nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động xung đột Trung Đông.

Từ tháng 8/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã bán thử nghiệm thành công xăng E10 tại TP.HCM. Hiện, Petrolimex đã hoàn thiện 9 điểm kho pha chế và nâng cấp hệ thống hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ để đáp ứng tiêu chuẩn lưu trữ, phân phối xăng E10 trên toàn quốc.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) đã thí điểm bán xăng sinh học E10 RON 95 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1/8. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng bán đại trà xăng sinh học E10 RON95 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL từ tháng 4.

Theo các doanh nghiệp, việc thí điểm xăng E10 RON95 từ tháng 8/2025 chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào về chất lượng hay tác động đến động cơ từ phía người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn đều đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai bán xăng E10 rộng rãi trên toàn quốc.

Việt Nam hiện có 6 nhà máy ethanol với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m3 mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có 4 nhà máy đang vận hành gồm Ethanol Đồng Nai, Quảng Nam, Đắk Tô và Ethanol Dung Quất. Mỗi tháng các cơ sở này cung ứng khoảng 27.000 m3 E100 dùng cho phối trộn xăng sinh học. Còn lại, hai nhà máy Ethanol Bình Phước và Đắk Nông đang tái cơ cấu, hoàn thiện kỹ thuật để phục hồi sản xuất.

Khi xăng E10 được bán đại trà, với mức tiêu thụ trung bình một tháng khoảng 1 triệu m3, nhu cầu ethanol cho phối trộn khoảng 92.000-110.000 m3. Để đủ nguyên liệu phối trộn, Việt Nam cần nhập khẩu ethanol khoảng 75.000 m3 mỗi tháng.

Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp đầu mối đang tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn kỹ thuật để đẩy sớm lộ trình phân phối xăng sinh học E10 trên toàn quốc.