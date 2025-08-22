Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán điện cho sạc xe điện

Trong dự thảo lần 2 Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án về giá bán điện cho mục đích sạc xe điện.

Mô hình trạm sạc xe điện ở quán cà phê nở rộ tại TP.HCM thời gian qua. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nội dung dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện được Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tế. Trong đó, dự thảo đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến rộng rãi về áp giá điện cho bên mua điện sử dụng với mục đích sạc xe điện.

Với phương án 1, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc điện được quy định tổng quát.

Cụ thể, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng cho các trạm, trụ sạc các phương tiện giao thông vận tải (trong đó có xe buýt điện) và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, giá bán điện áp dụng cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Đối với phương án 2, dự thảo quy định chi tiết việc áp giá cho 2 trường hợp: Có công tơ riêng và không có công tơ riêng.

Cụ thể, sạc xe điện bao gồm các trạm, trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải (trong đó có xe buýt điện) và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện theo quy định tại Thông tư.

Đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt, giá bán điện áp dụng theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện, giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Theo Bộ Công Thương, tại phụ lục Quyết định số 14 đã bổ sung cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện, do đó cần thiết phải bổ sung hướng dẫn giá bán lẻ điện cho đối tượng này để phù hợp với quyết định nêu trên.

Dự thảo Thông tư đã được cấu trúc lại theo hướng tách quy định về giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch, sạc xe điện và các hộ kinh doanh khác thành 3 điều riêng biệt.

Về giá điện cho mục đích sạc xe điện, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số tổng công ty điện lực, các trạm, trụ sạc điện phải lắp đặt công tơ riêng, trừ trụ sạc của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, do hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM lại cho rằng không nhất thiết phải lắp đặt công tơ riêng cho trạm, trụ sạc xe điện. Đơn cử trường hợp quán nước, quán cà phê có lắp đặt trụ sạc xe điện thì không cần tách công tơ, giá bán lẻ điện áp dụng cho quán nước là giá kinh doanh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được.

Từ các góp ý trên, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án trên để lấy ý kiến bởi đây là mục đích sử dụng mới và có thể có đa dạng hình thức như sạc tại nhà, sạc công cộng, sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan hành chính, khuôn viên doanh nghiệp...