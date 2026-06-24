Bất ngờ về ôtô 'made in USA'

Ôtô của các thương hiệu nước ngoài chiếm phần lớn trong danh sách 20 mẫu xe "made in USA" có tỷ lệ nội địa Mỹ cao nhất.

Theo Carscoops, những chính sách thuế quan và diễn biến cuộc chiến thương mại gần đây khiến cho mác “made in USA” ngày càng được nhiều hãng xe chú trọng. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe có tính “Mỹ” cao nhất trên thực tế lại là sản phẩm của các nhà sản xuất ôtô nước ngoài.

Chuyên trang Cars.com thực hiện đo lường một bộ chỉ số có tên American-Made Index (AMI), phản ánh mức độ “nội địa” của những mẫu xe sản xuất, lắp ráp tại Mỹ.

Kết quả, danh sách 20 mẫu xe dẫn đầu ở chỉ số AMI có đến 12 cái tên không thuộc về các hãng xe Mỹ. Nhìn rộng hơn, danh sách 86 mẫu xe trong nghiên cứu của Cars.com có 14 mẫu xe Toyota, bên cạnh 13 cái tên khác thuộc về Honda.

Trong danh sách nói trên, General Motors đóng góp 13 mẫu xe, còn Ford chỉ có 9. Stellantis sở hữu 6 mẫu xe có chỉ số AMI cao nhất - điều không quá ngạc nhiên bởi phần lớn hoạt động sản xuất diễn ra ở Canada và Mexico.

Tesla Model 3 và Tesla Model Y đứng đầu danh sách những mẫu xe “Mỹ” nhất, do cả 2 đều là sản phẩm của nhà máy Fremont thuộc tiểu bang California. Bộ đôi Jeep Gladiator và Jeep Grand Cherokee lần lượt đứng ngay sau.

Bảy vị trí tiếp sau trong danh sách đều thuộc về các nhà sản xuất ôtô nước ngoài. Honda Ridgeline và Honda Odyssey sản xuất tại tiểu bang Alabama đứng thứ 5 và 6, trong khi Lexus TX 350 đứng thứ bảy. Honda Accord, Acura MDX, Honda Passport và Toyota Camry lần lượt xếp sau.

Mẫu xe của thương hiệu Mỹ Cadillac Lyriq hóa ra lại ít chất “made in USA” hơn so với BMW X5, Mercedes GLE và Infiniti QX60. Mẫu xe điện của General Motors cũng có chỉ số AMI thấp hơn Acura MDX và hàng loạt mẫu xe BMW khác - vốn được sản xuất tại nhà máy Spartanburg ở tiểu bang South Carolina.

Nghiên cứu của Cars.com xem xét tổng cộng 379 mẫu xe tại Mỹ trong năm nay, xếp hạng dựa trên 5 yếu tố cốt lõi gồm địa điểm lắp ráp sau cùng, tỷ lệ phần trăm linh kiện từ Mỹ và Canada. Đơn vị nghiên cứu cũng xem xét nguồn gốc động cơ và hộp số, cũng như mức độ tham gia của lực lượng lao động tại Mỹ.

Nghiên cứu của Cars.com chỉ xếp hạng các dòng ôtô du lịch hạng nhẹ, nghĩa là bất kỳ dòng xe nào có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.855 kg đều bị loại. Do đó, Tesla Cybertruck và nhiều dòng bán tải cỡ lớn khác nằm ngoài kết quả khảo sát, bất kể nguồn gốc sản xuất.

Theo Carscoops, chính sách thuế quan tại Mỹ dường như đang tạo ra tác động khá lớn. Một vài mẫu xe trong nghiên cứu đã tăng mạnh tỷ lệ linh kiện nội địa so với các khảo sát trước đây.

Trường hợp của Jeep Grand Cherokee là điển hình, khi tỷ lệ linh kiện từ Mỹ và Canada tăng thêm 14% giúp mẫu xe này tăng 66 bậc trong bảng xếp hạng AMI do Cars.com thực hiện.

Lexus TX 350 cũng tăng mạnh 34 bậc trên bảng xếp hạng, chủ yếu do động cơ và hộp số giờ đây đã được sản xuất tại Mỹ.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự vắng mặt từ các mẫu xe điện đậm chất “made in USA” nhưng sở hữu doanh số không cao, bao gồm Tesla Model S, Tesla Model X và Volkswagen ID.4.

Trong số này, ID.4 từng được sản xuất tại Chattanooga (tiểu bang Tennessee), dự kiến quay trở lại thị trường Mỹ dưới dạng xe nhập khẩu.

Chuyên gia Patrick Masterson của Cars.com cho biết gần 67% danh sách ôtô có chỉ số AMI cao nhất của năm nay là những mẫu xe của các thương hiệu nước ngoài.

“Điều này thường gây ngạc nhiên cho khách hàng, nhưng cho thấy quy trình sản xuất ôtô hiện đại thực sự phức tạp đến mức nào”, ông Patrick Masterson nhận định.