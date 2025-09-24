Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 10 hình thành, 'khả năng đổ bộ vào miền Trung'

  • Thứ tư, 24/9/2025 10:01 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Trong khi siêu bão Ragasa suy yếu, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Bualoi, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay.

Dự kiến cơn bão đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay. Ảnh: Nchmf.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Bualoi.

Đến 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc; 132,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Các cơ quan khí tượng nhận định trong 3 đến 5 ngày tới, bão được dự báo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và còn khả năng mạnh thêm.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết đường đi của bão số 10 hiện chưa thống nhất. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản cho rằng bão có thể dịch chuyển lên phía Bắc, hướng về Bắc Bộ hoặc miền Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, dự báo của Mỹ nghiêng về khả năng bão đi vào Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cục Khí tượng cho rằng kịch bản bão vào miền Trung có xác suất cao nhất, do đây là hướng đi thường gặp theo quy luật khí hậu giai đoạn này. Nguy cơ bão mạnh lên siêu bão hoặc trên cấp 13 được đánh giá là không cao.

bao so 10 anh 1

Người dân chống chọi gió mạnh khi siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Trong khi bão số 10 đang hình thành, bão số 9 (Ragasa) liên tục suy yếu. Đến sáng 24/9, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giảm còn cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17, không còn duy trì cấp siêu bão.

Tâm bão khi đó cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía Đông và đang tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong cuộc họp trực tuyến ứng phó bão Ragasa chiều 23/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều có yếu tố bất thường trước, trong và sau khi đổ bộ. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan dự báo trong nước với các đài quốc tế, giúp đưa ra cảnh báo kịp thời.

Các địa phương được yêu cầu siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc; chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Ragasa không còn là siêu bão, cách Quảng Ninh hơn 600 km

Sáng 24/9, siêu bão Ragasa suy yếu, không còn ở cấp siêu bão, cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 600 km về phía Đông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió mạnh, mưa lớn diện rộng.

16 giờ trước

Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong, làm 14 người chết ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) với sức gió giật mạnh và mưa xối xả vào ngày 24/9, trong khi các trận mưa lớn ở Đài Loan đã khiến 14 người thiệt mạng.

16 giờ trước

Hơn 1 triệu người Trung Quốc sơ tán vì bão Ragasa

Đến tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

18 giờ trước

Châu Sa

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

