Bão số 10 hình thành, 'khả năng đổ bộ vào miền Trung'

Trong khi siêu bão Ragasa suy yếu, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Bualoi, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay.

Dự kiến cơn bão đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay. Ảnh: Nchmf.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Bualoi.

Đến 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc; 132,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Các cơ quan khí tượng nhận định trong 3 đến 5 ngày tới, bão được dự báo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và còn khả năng mạnh thêm.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết đường đi của bão số 10 hiện chưa thống nhất. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản cho rằng bão có thể dịch chuyển lên phía Bắc, hướng về Bắc Bộ hoặc miền Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, dự báo của Mỹ nghiêng về khả năng bão đi vào Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cục Khí tượng cho rằng kịch bản bão vào miền Trung có xác suất cao nhất, do đây là hướng đi thường gặp theo quy luật khí hậu giai đoạn này. Nguy cơ bão mạnh lên siêu bão hoặc trên cấp 13 được đánh giá là không cao.

Người dân chống chọi gió mạnh khi siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Trong khi bão số 10 đang hình thành, bão số 9 (Ragasa) liên tục suy yếu. Đến sáng 24/9, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giảm còn cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17, không còn duy trì cấp siêu bão.

Tâm bão khi đó cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía Đông và đang tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong cuộc họp trực tuyến ứng phó bão Ragasa chiều 23/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều có yếu tố bất thường trước, trong và sau khi đổ bộ. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan dự báo trong nước với các đài quốc tế, giúp đưa ra cảnh báo kịp thời.

Các địa phương được yêu cầu siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc; chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp.