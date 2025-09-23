Siêu bão Ragasa giảm 1 cấp, Thủ tướng chỉ đạo 'không lơ là, chủ quan'

Sau khi giảm từ cấp 17 xuống cấp 15-16 vào tối 23/9, siêu bão Ragasa vẫn được dự báo gây gió giật dữ dội, mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập úng.

Vị trí siêu bão Ragasa lúc 23h ngày 23/9. Ảnh: Windy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 22h ngày 23/9, tâm siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) nằm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15-16 (167-201 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

So với đầu ngày, bão đã giảm khoảng một cấp gió.

Tại vùng biển phía Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Đến tối và đêm 24/9, gió tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Tại ven biển Quảng Ninh, nước dâng do bão có thể cao 0,4-0,6 m, gây nguy cơ sạt lở đê, kè, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ.

Từ rạng sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 23h ngày 23/9. Ảnh: Nchmf.

Từ đêm 24 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ gây ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi. Hoàn lưu bão rộng có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trong ngày 23/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 171, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ ứng phó siêu bão Ragasa. Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "không được lơ là, chủ quan", phải theo dõi sát tình hình, chuẩn bị kịch bản xấu nhất, đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu để xảy ra thiếu sót trong chỉ đạo, gây thiệt hại về người và tài sản.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa được yêu cầu tập trung bảo đảm an toàn dân cư, tàu thuyền, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, đê điều, hồ đập và hạ tầng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân trước khi bão đổ bộ, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Người dân Hạ Long gia cố nhà cửa trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến bão, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi Ragasa đổ bộ.

Các Bộ Quốc phòng, Công an được giao chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cần rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khi có tình huống xấu.

Chính phủ cảnh báo dù siêu bão Ragasa có suy yếu trước khi vào đất liền, song mức độ tàn phá vẫn rất lớn. Người dân, đặc biệt tại các địa phương ven biển và vùng núi phía Bắc, cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.