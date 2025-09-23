Miền Bắc có thể mưa 400 mm do bão Ragasa

Các chuyên gia nhận định siêu bão Ragasa suy yếu dần khi vào Việt Nam, tuy nhiên hoàn lưu rộng có thể gây gió mạnh, nước dâng ven biển và mưa to đến rất to.

Người dân Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) gia cố nhà cửa trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 16h ngày 23/9, tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) cách phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và duy trì quỹ đạo khá ổn định trong nhiều giờ qua.

Cục Khí thượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định siêu bão di chuyển ổn định, liên tục giữ tốc độ 20 km/h trong nhiều giờ qua.

Tại cuộc họp khẩn về diễn biến siêu bão sáng 23/9, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, nhận định bão Ragasa đã ở cuối kỳ phát triển và cường độ đã đạt đỉnh.

Dự kiến bão suy yếu khi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), song không loại trừ khả năng nếu bão di chuyển lệch xuống phía Nam, khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam có thể chịu tác động mạnh hơn.

Phó cục trưởng Cục Khí thượng Thủy văn Hoàng Đức Cường nhận định vùng hoàn lưu của siêu bão Ragasa rộng. Khi còn là siêu bão, cấu trúc bão khá ổn định nhưng trong quá trình suy yếu dần cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 17h ngày 23/9. Ảnh: Nchmf.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, đây là cơn bão mạnh nhất từng vào Biển Đông từ đầu năm đến nay. Dù xu thế hiện tại cho thấy bão bắt đầu suy yếu, song vẫn còn ở cấp siêu bão và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thứ trưởng nhấn mạnh trên biển nguy cơ vẫn rất cao, do đó cần giữ nguyên các cảnh báo nguy cơ trên biển, kể cả ở vịnh Bắc Bộ và khu vực đặc khu Hoàng Sa. Trên đất liền, trọng tâm ảnh hưởng là Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ. Với cường độ gió cấp 8-9 khi đổ bộ, bão có thể gây đổ cây, tốc mái, cùng nguy cơ cao dông lốc trước và trong khi bão vào bờ.

Thứ trưởng nhấn mạnh thực tiễn nếu bão di chuyển lệch khoảng 50-70 km so với dự báo thì tình hình sẽ khác hoàn toàn. Do đó, công tác ứng phó tuyệt đối không được chủ quan, cần sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu hơn.

Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Trong 24 giờ tới, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Tối và đêm 24/9, gió mạnh tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ tăng lên cấp 8, sóng cao 2-4 m; vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh có nguy cơ nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, kèm sóng lớn và gió mạnh, tiềm ẩn rủi ro sạt lở đê kè, hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản và tàu thuyền neo đậu ven bờ.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn dồn dập có thể gây ngập úng tại đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất vùng đồi núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, trong và trước thời điểm bão đổ bộ, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo người dân ven biển và miền núi cần theo dõi chặt chẽ bản tin bão, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ hồ đập, sẵn sàng phương án sơ tán tại khu vực nguy cơ cao.