Siêu bão Ragasa chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 10

Khoảng ngày 27/9, Biển Đông có thể đón bão số 10, nhiều khả năng cơn bão này sẽ hướng vào khu vực Trung Bộ.

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, khu vực phía Đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 24/9, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có thể di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Bão số 10 khả năng hướng vào khu vực miền Trung. Ảnh minh hoạ: Viên Minh.

"Hiện tại, các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định, bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định, bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi", cơ quan khí tượng cho hay.

Khí tượng Việt Nam nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất là bão di chuyển vào Trung Bộ. Theo quy luật khí hậu giai đoạn này, bão thường đi vào miền Trung, song khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc trên cấp 13 không lớn. Cục Khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi và dự kiến khoảng 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông.

Thông tin về siêu bão số 9 Ragasa đang hoạt động trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 23/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221 km/h), giật trên cấp 17.

"Bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024). Siêu bão có tốc độ di chuyển nhanh, khoảng 20-25 km/h.

Hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450 km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 200 km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển, nhận định siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Trung tâm khí tượng nhận định khả năng cao tâm bão đi vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.