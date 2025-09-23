Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hải Phòng, Hưng Yên ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 13:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử bão trên Biển Đông, Hải Phòng và Hưng Yên vừa ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó.

Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão phù hợp với diễn biến của bão số 9 Ragasa.

Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Dự báo sáng 25/9, bão Ragasa đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nghệ An. Ảnh: NCHMF.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; xây dựng, rà soát và triển khai phương án phòng chống bão, lũ, mưa lớn, dông lốc, sét, theo đúng kịch bản đã được UBND thành phố phê duyệt. Lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn phải sẵn sàng khi có yêu cầu.

UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt, lưu ý nguy cơ hoàn lưu bão gây mưa rất lớn, ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông, sạt lở đất tại khu vực núi. Các địa phương phải rà soát hộ dân ở khu vực nguy hiểm, hộ neo đơn, yếu thế để có phương án di dời cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng người dân; đồng thời kiểm tra công trình công cộng, đê điều, hồ chứa, công trình đang thi công.

Đối với địa bàn ven biển, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản biết diễn biến bão, chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đã về nơi neo đậu. Các khu du lịch ven biển phải kịp thời thông tin để du khách có phương án phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng biên phòng kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền trên biển; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có sự cố. Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát chung cư cũ, công trình thi công, cây xanh đô thị; xây dựng phương án tiêu thoát nước khu vực nội thành.

Sở Công Thương đảm bảo hệ thống điện, dự trữ nhu yếu phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm thông tin liên lạc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống bão.

Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện phòng chống bão. Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi chặt chẽ, báo cáo và truyền tin kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố – chủ trì phối hợp xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể; chỉ đạo đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hệ thống thủy lợi; chủ động ban hành lệnh cấm hoạt động trên sông, biển khi cần thiết; thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Sieu bao so 9 Ragasa anh 2

Khu vực biển Cồn Vành, tỉnh Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão. Các cuộc họp chưa thật sự cần thiết phải tạm hoãn để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường phải thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo để kịp thời chỉ đạo ứng phó phù hợp tình hình thực tế.

Các xã ven biển cần phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng liên quan kiểm đếm tàu thuyền, kịp thời thông báo diễn biến bão, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; đồng thời chủ động quyết định hạn chế hoặc cấm biển khi cần thiết.

Địa phương phải triển khai biện pháp gia cố, bảo vệ nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp, khẩn trương thu hoạch mùa màng theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời, cần rà soát phương án di dời ngư dân, lao động nuôi trồng thủy sản, người dân ở khu vực nguy hiểm; hoàn thiện kịch bản ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra các trọng điểm đê, kè, cống, đặc biệt là khu vực đê cửa sông, ven biển; chủ động xử lý sự cố, đảm bảo an toàn công trình và khu dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng, phương tiện tại địa bàn xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 9h ngày 23/9, siêu bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 820 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Khoảng 7h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía Đông, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180 km về phía Đông, đổi hướng Tây, tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Sau đó, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nghệ An.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Siêu bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu

Siêu bão Ragasa trên Biển Đông có dấu hiệu suy yếu khi tiến gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), dự báo ảnh hưởng mạnh đến Quảng Ninh - Hải Phòng từ ngày 25/9.

14 giờ trước

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Tối qua, siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành bão số 9 năm nay. Dự báo, bão duy trì tốc độ rất nhanh 20-25km/h, ngay đêm mai (24/9) đã gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta.

18 giờ trước

Siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22h tối nay

Dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22 giờ ngày 22/9 và được nhận định là cơn bão lớn nhất thế giới xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay.

30:1786 hôm qua

https://vtcnews.vn/hai-phong-hung-yen-ra-cong-dien-khan-ung-pho-sieu-bao-ragasa-ar966915.html

Minh Khang - Minh Hương/VTC News

Siêu bão số 9 Ragasa Hải Phòng Hưng Yên Bão bão số 9 Bão Ragasa Bão biển Đông Siêu bão Ragasa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Hải Phòng

      Hải Phòng
      • Diện tích: 1.561,7 km²
      • Dân số: 1.980.800
      • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
      • Vùng: Bắc Bộ
      • Mã điện thoại: 225
      • Biển số xe: 15, 16

    • Hưng Yên

      Hưng Yên
      • Diện tích: 926,0 km²
      • Dân số: 1.480.000 người
      • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 1 Thị Xã, 8 Huyện
      • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
      • Mã điện thoại: 221
      • Biển số xe: 89

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý