Siêu bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu

Siêu bão Ragasa trên Biển Đông có dấu hiệu suy yếu khi tiến gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), dự báo ảnh hưởng mạnh đến Quảng Ninh - Hải Phòng từ ngày 25/9.

Siêu bão Ragasa hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines, ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 23/9, tâm siêu bão Ragasa (Bão số 9) trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 790 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, suy yếu dần. Đến 10h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340 km về phía Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Toàn bộ vùng biển phía Bắc Biển Đông nằm trong vùng nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 10h ngày 25/9, bão đi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, mạnh cấp 10, giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền đồng bằng và trung du Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào đêm 25/9 và vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào ngày 26/9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão Ragasa lúc 10h ngày 23/9. Ảnh: Nchmf.

Mưa lớn xuất hiện từ đêm 24 đến 26/9 tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Hoàn lưu bão rộng cũng có thể gây dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Dù bão được dự báo sẽ giảm cấp, Việt Nam duy trì ứng phó ở mức cao nhất. Chính phủ đề nghị các tỉnh thành ven biển, nhất là Quảng Ninh - TP Huế, hoãn họp chưa cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về diễn biến bão để chủ động vòng tránh.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để hạn chế hoặc cấm biển, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán dân khi cần.

Trước ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch bay nhằm đảm bảo sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9. Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Nhân viên cứu hộ dọn dẹp đường sau trận lở đất ở Tuba, tỉnh Benguet, Philippines, ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Trước đó, từ tối 22/9, siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Calayan, tỉnh Cagayan, Philippines. Gió mạnh và mưa lớn trút xuống khiến cây cối rung lắc dữ dội và những con sóng lớn hình thành dọc theo bờ biển của tỉnh này, nằm ở phía Đông Bắc Philippines. Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.

Để đối phó với siêu bão Ragasa, Philippines đã đình chỉ công việc và cho học sinh, sinh viên nghỉ học trên toàn khu vực thủ đô Manila và nhiều vùng khác của đất nước.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cũng đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, nằm ở phía Bắc đảo chính Luzon, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán để tránh nguy cơ nước biển dâng và ngập lụt.

Các nhà dự báo Philippines cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng, sạt lở đất và biển động nguy hiểm khi các dải mây ngoài của cơn bão bắt đầu tấn công khu vực phía Bắc Luzon.

Các hãng hàng không đã hủy hơn một chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến thuộc đảo Luzon, trong khi các cảng biển cũng tạm dừng dịch vụ phà.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.