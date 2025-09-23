Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa bão

  • Thứ ba, 23/9/2025 08:56 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Hôm nay (23/9), miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa bão từ đêm 24/9. Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay mưa vào chiều tối và tối.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Miền Bắc hôm nay hửng nắng trước khi đón mưa bão.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay có mưa vào sáng và đêm với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm, chiều tạnh ráo. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 31-33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ đêm mai (24/9) đến ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão Ragasa, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa là khu vực Đông Bắc Bộ.

Thanh Hóa đến Huế ngày hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ đêm 24-27/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Ragasa.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 100 mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Tối qua, siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành bão số 9 năm nay. Dự báo, bão duy trì tốc độ rất nhanh 20-25km/h, ngay đêm mai (24/9) đã gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta.

18 giờ trước

Siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, dự báo tối 24/9 sẽ suy yếu dần

Dự báo đến 22h ngày 24/9, bão trên đất liền Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần.

19 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

