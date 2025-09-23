Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, dự báo tối 24/9 sẽ suy yếu dần

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:21 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Dự báo đến 22h ngày 24/9, bão trên đất liền Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần.

Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 22/9, siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Dự báo đến 22 giờ ngày 24/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần.

Cụ thể, hồi 22 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 22 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 22 giờ ngày 24/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Phó Giáo sư Tiến sĩ , Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

https://www.vietnamplus.vn/sieu-bao-ragasa-da-di-vao-bien-dong-du-bao-toi-249-se-suy-yeu-dan-post1063350.vnp

Thắng Trung/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

