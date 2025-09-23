Siêu bão Ragasa mạnh nhất cấp 17

Sáng 23/9, siêu bão Ragasa trên biển Đông đạt sức gió 221 km/h, cấp 17, gây sóng cao hơn 10 m và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa từ đêm 24/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tại cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa chiều 22/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão khi còn trên biển Đông có cường độ tương đương hoặc mạnh hơn Yagi năm 2024. Tuy nhiên, sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines) và tiến vào vịnh Bắc Bộ, Ragasa được dự báo giảm cấp, không còn mạnh như Yagi.

Theo phân tích từ hệ thống quan trắc toàn cầu và dữ liệu vệ tinh, khối khí áp cao lục địa khô sẽ tác động đến bão Ragasa, khiến cường độ suy yếu.

Dự kiến từ ngày 24/9, phần phía bắc hoàn lưu bão chịu ảnh hưởng rõ rệt của khối khí khô, làm giảm sức mạnh. Ngoài ra, hướng di chuyển của bão trong 2-3 ngày tới chủ yếu về Tây, Tây Bắc và lệch Bắc, dẫn tới ma sát nhiều hơn với địa hình Trung Quốc, khiến Ragasa tiếp tục suy yếu trước khi ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão Ragasa lúc 8h ngày 23/9. Ảnh: Nchmf.

Dự báo trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5 tới 1 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.