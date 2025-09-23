Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu bão Ragasa mạnh nhất cấp 17

  • Thứ ba, 23/9/2025 09:01 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Sáng 23/9, siêu bão Ragasa trên biển Đông đạt sức gió 221 km/h, cấp 17, gây sóng cao hơn 10 m và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa từ đêm 24/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tại cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa chiều 22/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão khi còn trên biển Đông có cường độ tương đương hoặc mạnh hơn Yagi năm 2024. Tuy nhiên, sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines) và tiến vào vịnh Bắc Bộ, Ragasa được dự báo giảm cấp, không còn mạnh như Yagi.

Theo phân tích từ hệ thống quan trắc toàn cầu và dữ liệu vệ tinh, khối khí áp cao lục địa khô sẽ tác động đến bão Ragasa, khiến cường độ suy yếu.

Dự kiến từ ngày 24/9, phần phía bắc hoàn lưu bão chịu ảnh hưởng rõ rệt của khối khí khô, làm giảm sức mạnh. Ngoài ra, hướng di chuyển của bão trong 2-3 ngày tới chủ yếu về Tây, Tây Bắc và lệch Bắc, dẫn tới ma sát nhiều hơn với địa hình Trung Quốc, khiến Ragasa tiếp tục suy yếu trước khi ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Sieu bao Ragasa anh 1

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão Ragasa lúc 8h ngày 23/9. Ảnh: Nchmf.

Dự báo trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5 tới 1 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Châu Sa

Siêu bão Ragasa Thanh Hóa Quảng Ninh Bão Siêu bão Ragasa cấp 17 tiến sát Bắc Bộ cơn bão số 9 siêu bão Ragasa dự báo thời tiết

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    • Quảng Ninh

      Quảng Ninh
      • Diện tích: 6.177,7 km²
      • Dân số: 1.224.600 người
      • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
      • Vùng: Đông Bắc
      • Mã điện thoại: 203
      • Biển số xe: 14

